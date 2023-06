Moskow: AS 'Terobsesi' Membuat Kekalahan Strategis di Rusia 

IslamTimes - Pembuat kebijakan AS termakan oleh keinginan mereka untuk melemahkan Rusia dengan segala cara, yang mendorong mereka untuk memompa Ukraina dengan lebih banyak senjata, kata kedutaan besar Moskow di Washington.

Kedutaan Rusia di Washington bereaksi terhadap keputusan untuk mengirim lagi bantuan keamanan senilai $500 juta ke KievDalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (27/6), kedutaan mengomentari keputusan terbaru Pentagon untuk memberi Ukraina paket bantuan keamanan tambahan $500 juta, termasuk kendaraan lapis baja, sistem anti-tank, dan berbagai jenis amunisi.Dengan memasok senjata ke Kiev, "AS melakukan upaya sia-sia untuk mengalahkan Federasi Rusia 'di medan perang' dengan tangan boneka Kiev," kata kedutaan.Ia menambahkan bahwa militer Rusia "membongkar mitos tentang 'kualitas tak tertandingi' senjata Amerika dan NATO" setiap hari saat konflik berlanjut, mengutip "mesin yang rusak berasap di ladang Donbass" sebagai contoh utama.“Dengan pengiriman peralatan militer lebih lanjut, Washington hanya menegaskan obsesinya dengan gagasan untuk menimbulkan kekalahan strategis di Federasi Rusia. Untuk melakukan ini, [itu] mendorong kliennya menuju petualangan yang semakin putus asa. Kehidupan orang Ukraina tidak ada artinya bagi otoritas Amerika".Sejak dimulainya konflik Ukraina pada Februari 2022, AS, yang muncul sebagai pendukung Barat paling menonjol di negara itu, telah memberikan lebih dari $40 miliar bantuan keamanan ke Kiev. Rusia telah berulang kali memperingatkan terhadap negara-negara Barat yang mengirim senjata ke Ukraina, dengan alasan bahwa kebijakan ini hanya memperpanjang konflik sementara membuat mereka berpartisipasi langsung dalam permusuhan.Sementara itu, Rusia mengatakan telah menghancurkan puluhan tank Ukraina dan alat berat lainnya saat menangkis serangan balasan Kiev yang sedang berlangsung, termasuk beberapa tank Leopard yang dipasok Jerman dan kendaraan lapis baja Bradley buatan AS. Video yang dipublikasikan di media sosial telah menunjukkan penghancuran tank baja yang dipasok Barat.Awal bulan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Kiev telah kehilangan sekitar 30% peralatan yang dipasok Barat. Pada hari Selasa (27/6), dia mengklaim bahwa, sejak dimulainya serangan balasan pada 4 Juni, Ukraina telah kehilangan 259 tank dan 780 kendaraan lapis baja.[IT/r]