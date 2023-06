China: Guantanamo Hanya Puncak Gunung Es dalam Catatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang “Menyedihkan”.

IslamTimes - China mengatakan kamp penahanan Teluk Guantanamo hanyalah puncak gunung es dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Amerika Serikat, beberapa minggu setelah PBB mengecam Washington atas perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan di penjara militer lepas pantai yang terkenal itu.

Pada bulan Februari, Pelapor Khusus PBB Fionnuala Ni Aolain memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke pusat penahanan yang dikelola AS di Teluk Guantanamo Kuba dan merilis laporannya tentang kunjungan empat harinya ke penjara terkenal itu pada hari Senin (26/6).Ni Aolain, yang menjadi penyelidik hak asasi manusia PBB pertama yang diizinkan mengunjungi kamp tersebut, dengan keras mengkritik Gedung Putih dalam laporan pedasnya karena terus menjadikan 30 pria yang ditahan di penjara, umumnya dikenal sebagai Gitmo, sebagai "perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat".Pada hari Kamis (29/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, ketika diminta untuk mengomentari laporan setebal 23 halaman itu, mengatakan pada pengarahan reguler bahwa selama dua dekade terakhir, Gitmo telah berulang kali diekspos karena pelanggarannya, tetapi Washington terus menolak untuk menutupnya. turun meskipun membuat janji untuk melakukannya.“Dalam dua dekade terakhir dan lebih, terungkap berkali-kali bahwa narapidana disiksa di fasilitas penahanan di Teluk Guantanamo, menyebabkan kemarahan komunitas internasional. AS telah berulang kali berjanji untuk menutup pusat penahanan, namun sampai hari ini puluhan orang masih dipenjara di fasilitas di Teluk Guantanamo dan hanya sedikit dari mereka yang didakwa atau dihukum," katanya."Selama beberapa dekade, AS telah mendirikan 'situs hitam' di setidaknya 54 negara dan wilayah atas nama 'perang melawan teror' untuk secara diam-diam menahan 'tersangka teroris', melakukan penahanan sewenang-wenang dan menggunakan penyiksaan untuk memeras pengakuan."Pusat penahanan di Teluk Guantanamo hanyalah puncak gunung es. 'Situs hitam' adalah contoh khas AS yang menginjak-injak aturan hukum dan melanggar hak asasi manusia," kata Mao lebih lanjut.Dia juga menekankan bahwa Washington perlu "dengan sungguh-sungguh merenungkan catatan buruknya tentang hak asasi manusia, meminta maaf dan memberikan reparasi kepada para korban dan meminta pertanggungjawaban mereka yang mengizinkan dan melakukan penyiksaan terhadap tahanan."Selama kunjungannya ke penjara Guantanamo, Ni Aolain, seorang profesor hukum di University of Minnesota dan di Queens University di Belfast, bertemu dengan 34 tahanan yang kemudian ditahan. Jumlahnya kini turun menjadi 30, termasuk lima narapidana yang dituduh merencanakan serangan di New York dan Washington pada 9/11."Setelah dua dekade ditahan, penderitaan orang-orang yang ditahan sangat mendalam, dan terus berlanjut. Setiap tahanan yang saya temui hidup dengan bahaya yang tak henti-hentinya mengikuti praktik sistematis rendisi, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang," katanya pada konferensi pers pada hari Senin.Ni Aolain, yang mengunjungi penjara terkenal itu sebagai pemantau independen PBB, bagaimanapun, tidak mengungkapkan kritik keras atas fakta bahwa 19 dari 30 narapidana tidak pernah didakwa melakukan kejahatan apa pun, beberapa di antaranya telah ditahan di sana selama dua dekade dan hanya mengatakan bahwa situasi mereka adalah masalah "keprihatinan yang mendalam".Gitmo dibuka pada tahun 2002 di bawah presiden AS saat itu George W. Bush untuk menahan tahanan yang ditangkap selama apa yang disebut "perang melawan teror" setelah serangan 9/11 al-Qaeda di New York dan Washington, DC pada 11 September 2001.Itu menjadi identik dengan pelecehan tahanan oleh AS di tahun-tahun awal "perang melawan teror", mendapatkan ketenaran global karena meluasnya penggunaan penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di dalamnya.Banyak tahanan dilaporkan menjadi sasaran pelecehan psikologis dan fisik – termasuk waterboarding, pemukulan, paparan terhadap kebisingan yang memekakkan telinga, dan kurang tidur dan makan – sebagai bagian dari “interogasi yang ditingkatkan”, laporan yang secara bertahap dibocorkan ke dunia luar oleh beberapa orang. pengacara yang mengunjungi penjara dan narapidana yang telah dibebaskan.Janji Washington untuk menutup situs tersebut kembali ke masa jabatan pertama mantan Presiden Barack Obama, antara 2009 dan 2013.Obama telah menjadikan penutupan Guantanamo sebagai salah satu prioritas utamanya dan mengeluarkan perintah eksekutif untuk melakukannya segera setelah menjabat pada tahun 2009. Namun, dia gagal mencapai tujuan tersebut pada akhir masa jabatan keduanya karena menghadapi tentangan keras di Kongres. . Penggantinya, Donald Trump, membatalkan perintah Obama untuk menutup Guantanamo.Pejabat Presiden Joe Biden mengatakan mereka bertujuan untuk menutup penjara yang terkenal itu tetapi fasilitas penahanan tetap beroperasi karena pemerintah telah memindahkan beberapa tahanan dalam beberapa tahun terakhir.[IT/r]