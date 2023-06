China Melegalkan 'Tindakan Balasan' terhadap Barat

IslamTimes - China telah mengesahkan undang-undang hubungan luar negeri pertamanya, memberikan pemerintah Presiden Xi Jinping kekuatan "untuk mengambil tindakan pencegahan yang sesuai" terhadap tindakan Barat yang mengancam keamanan nasional China.

Undang-undang baru akan memungkinkan Beijing untuk bereaksi lebih keras terhadap sanksi dan "campur tangan"Undang-undang tersebut dirancang akhir tahun lalu dan disetujui oleh parlemen China pada hari Rabu (28/6), lapor People's Daily yang dikelola negara. Ini mulai berlaku pada 1 Juli.Undang-undang tersebut dibagi menjadi enam bab, termasuk yang memformalkan tujuan kebijakan luar negeri Beijing dan mengabadikan kebijakan diplomatik yang ada dalam sistem hukum nasional. Namun, bab yang paling signifikan adalah memberi wewenang kepada pemerintah “untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan… terhadap tindakan yang membahayakan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China yang melanggar hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional.”Pejabat China menulis undang-undang tersebut “di tengah tantangan baru dalam hubungan luar negeri, terutama ketika China sering menghadapi campur tangan eksternal dalam urusan internalnya di bawah hegemoni Barat,” lapor Global Times Beijing, mengutip pakar hukum. Ini “memberikan dasar hukum untuk perjuangan diplomatik melawan sanksi, anti-intervensi, dan yurisdiksi jangka panjang,” tambah surat kabar milik pemerintah.China telah menghadapi rentetan sanksi dan hukuman ekonomi lainnya dari AS dalam beberapa bulan terakhir. Washington telah memberlakukan kontrol ekspor pada industri semikonduktor China dan menekan sekutunya untuk mengecualikan Beijing dari rantai pasokan semikonduktor, memasukkan perusahaan China ke dalam daftar hitam karena diduga memasok teknologi militer ke Rusia, dan memberikan sanksi kepada perusahaan kedirgantaraan China setelah apa yang disebut insiden balon mata-mata pada bulan Februari.Beijing memandang langkah-langkah seperti itu sebagai upaya AS untuk mewujudkan "penahanan, pengepungan, dan penindasan menyeluruh terhadap China," kata Xi pada bulan Maret.Dengan tidak adanya hukum formal, China menanggapi langkah-langkah ini secara ad-hoc, melawan penjualan senjata AS ke Taiwan dengan memberikan sanksi kepada pembuat senjata Amerika Lockheed Martin dan Raytheon, dan mengumumkan penyelidikan keamanan nasional terhadap pembuat chip AS Micron sebagai tanggapan atas kontrol ekspor Washington pada produsen chip China.China juga telah menjadikan pencabutan sanksi AS sebagai prasyarat sebelum pembicaraan militer tingkat tinggi dapat dimulai kembali.Hubungan antara Washignton dan Beijing telah menukik sejak tahun lalu, ketika Presiden AS Joe Biden beberapa kali mengatakan bahwa dia akan menggunakan kekuatan militer untuk mencegah reunifikasi Taiwan dengan China daratan. Sementara Biden sejak itu meramalkan "pencairan" yang akan segera terjadi, dia mempertegang hubungan minggu lalu dengan menyebut Xi sebagai "diktator" sementara menteri luar negerinya, Antony Blinken, kembali dari pertemuan dengan presiden China di Beijing. Kedutaan Besar China di Washington menyebut pernyataan itu sebagai "provokasi politik", tetapi Blinken mendukung pendapat Biden pada hari Minggu, mengatakan kepada CBS News bahwa presiden AS "berbicara untuk kita semua".[IT/r]