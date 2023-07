Pentagon: Balon Mata-Mata China Tidak Mengumpulkan Info di AS

IslamTimes - Pentagon mengklaim bahwa "Balon pengintai China yang ditembak jatuh di AS pada bulan Februari tidak mengumpulkan informasi."

"Kami menilai bahwa itu tidak terkumpul saat terbang di atas AS," kata juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder.Balon menghabiskan waktu seminggu terbang di atas Amerika Serikat dan Kanada sebelum militer AS menembak jatuh di lepas pantai Atlantik atas perintah Presiden Joe Biden.Sebelumnya pada bulan April, media AS yang mengutip pejabat senior melaporkan bahwa balon tersebut dapat memperoleh informasi intelijen dari beberapa situs militer AS dan mengirimkannya kembali ke Beijing secara real-time.Laporan yang dibantah oleh China ini mengklaim bahwa balon tersebut mampu melewati beberapa situs, terkadang terbang dalam formasi angka delapan. Insiden tersebut memicu ketegangan antara Washington dan Beijing menyebabkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken menunda kunjungannya ke China.[IT/r]