PBB: Perekrutan Anak-anak oleh Teroris yang Didukung AS di Suriah Meningkat

IslamTimes - Kelompok militan yang disponsori asing di Suriah telah merekrut semakin banyak anak-anak dalam barisan mereka bahkan ketika pertempuran di sebagian besar negara yang dilanda perang mereda, menurut sebuah laporan PBB.

Jumlah anak-anak yang direkrut oleh kelompok-kelompok ekstremis di Suriah terus meningkat selama tiga tahun terakhir—dari 813 pada 2020 menjadi 1.296 pada 2021 dan 1.696 pada 2022, kata badan dunia itu.Menurut laporan itu, di antara mereka yang merekrut anak-anak adalah apa yang disebut Pasukan Demokrat Suriah (SDF), sebuah kelompok militan yang disponsori AS dan dipimpin Kurdi yang berperang melawan Damaskus. Pada tahun 2022, PBB mengaitkan lebih dari sepertiga kasus, atau 637, dengan SDF dan kelompok terkait di timur laut Suriah.Laporan itu juga mengatakan PBB telah mengkonfirmasi 611 kasus perekrutan oleh teroris yang didukung Turki dari apa yang disebut Tentara Pembebasan Suriah, yang telah terlibat dalam konfrontasi bersenjata dengan SDF di masa lalu, dan 383 oleh Hay'at Tahrir al-Sham. (HTS) kelompok teroris di barat laut Suriah.Bassam Alahmad, direktur eksekutif organisasi masyarakat sipil Syria untuk Kebenaran dan Keadilan, mengatakan anak-anak direkrut di seluruh Suriah.Dalam beberapa kasus, anak-anak dipaksa wajib militer, katanya. Di negara lain, anak di bawah umur mendaftar karena mereka atau keluarganya membutuhkan gaji. Beberapa bergabung karena alasan ideologis, atau karena loyalitas keluarga dan suku. Dalam beberapa kasus, anak-anak dikirim keluar dari Suriah untuk berperang sebagai tentara bayaran di zona konflik lainnya.Upaya untuk mengakhiri perekrutan semacam itu diperumit oleh tambal sulam kelompok teroris yang beroperasi di berbagai bagian Suriah.Nodem Shero, juru bicara salah satu kantor perlindungan anak yang dijalankan oleh pemerintah lokal di Suriah utara, mengakui bahwa anak-anak terus direkrut di daerah-daerah di bawah kendali SDF.Di antara kelompok lain di daerah tersebut, yang terus menargetkan anak-anak, adalah Pemuda Revolusioner, sebuah kelompok yang terkait dengan kelompok teroris Partai Pekerja Kurdistan (PKK) — yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Amerika Serikat. Uni Eropa.Laporan PBB mengaitkan 10 kasus dengan Pemuda Revolusioner pada tahun 2022, tetapi yang lain mengatakan jumlahnya lebih tinggi.Dalam laporan bulan Januari, Syrians for Truth and Justice mengatakan Pemuda Revolusioner bertanggung jawab atas 45 dari 49 kasus perekrutan anak yang didokumentasikan di timur laut Suriah pada tahun 2022.Sejak Maret 2011, Suriah dicengkeram oleh serangan teroris dan penghancuran yang disponsori oleh AS dan sekutunya.Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pasukan pemerintah Suriah, yang didukung oleh Rusia dan Iran, telah berhasil merebut kembali kendali atas hampir semua wilayah dari kelompok teroris.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatannya di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus berpendapat bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam Suriah. Mantan Presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.[IT/r]