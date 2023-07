Peringkat Polusi Kota-kota Global Teratas di Amerika Utara

IslamTimes - Toronto dan New York menempati posisi pertama dan kedua dalam daftar daerah perkotaan paling tercemar di dunia yang disusun oleh IQAir pada hari Jumat (30/7). Dengan kebakaran hutan di Kanada, kabut asap telah menyebar ke wilayah metropolitan utama Amerika.

Lebih dari 500 kebakaran telah terjadi di beberapa provinsi Kanada selama hampir sebulan, menyebarkan kabut oranye-cokelat di Kanada bagian timur dan Midwest AS dan Timur Laut.Konsentrasi partikel yang tinggi dalam asap telah menyebabkan pejabat kesehatan masyarakat membagikan masker dan menginstruksikan orang untuk tetap berada di dalam rumah. Pada hari Jumat, lebih dari 120 juta orang Amerika - sepertiga dari populasi - hidup di bawah semacam peringatan kualitas udara, CNN melaporkan.Pada Jumat pagi, Toronto memiliki kualitas udara terburuk di antara kota mana pun di dunia, menurut indeks langsung yang disusun oleh IQAir, perusahaan penyaring udara Swiss. Toronto mendapat skor 154 pada indeks perusahaan, menjadikan udaranya "tidak sehat" bagi siapa pun untuk bernapas. New York City dan Washington DC menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan skor masing-masing 142 dan 120.Montreal, Chicago, dan Detroit juga masuk sepuluh besar dalam daftar IQAir, di samping kota-kota yang lebih sering diasosiasikan dengan polusi udara, seperti Beijing, Hanoi, dan Kolkata. Awal pekan ini, Chicago dan Detroit bergantian antara tempat pertama dan kedua, sampai angin kencang mendorong sebagian asap ke timur mulai Kamis sore dan seterusnya.Penduduk provinsi Kanada Ontario dan Lembah Sungai Ohio - yang mencakup wilayah New York, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Kentucky, Virginia Barat, dan Tennessee - telah melaporkan bau plastik terbakar di udara. Menurut Weather Network, fenomena ini terjadi ketika asap bertahan lama di udara sehingga radiasi matahari mulai memecahnya untuk melepaskan benzena dan formaldehida beracun.Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggambarkan musim kebakaran tahun 2023 sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya", dan yang terburuk sejak pencatatan dimulai. Sementara musim kebakaran biasanya memuncak pada pertengahan Juli, lebih banyak emisi telah dilepaskan tahun ini daripada rekor tahun lainnya, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Copernicus, program pengamatan Bumi Uni Eropa.Trudeau menyalahkan kebakaran itu pada perubahan iklim, sementara para pengkritiknya berpendapat bahwa pengelolaan hutan yang buruk dan penolakan pihak berwenang untuk terlibat dalam pembakaran terkendali adalah penyebab sebenarnya dari bencana kebakaran itu.[IT/r]