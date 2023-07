Temuan Departemen Luar Negeri: Penarikan AS yang Kacau dari Afghanistan Memiliki Konsekuensi Serius

IslamTimes - Sebuah laporan departemen luar negeri AS pada hari Jumat (30/6) mengkritik penanganan evakuasi 2021 dari Afghanistan, mengatakan keputusan Presiden Joe Biden dan pendahulunya Donald Trump untuk menarik pasukan memiliki "konsekuensi serius bagi kelangsungan" dan keamanan bekas pemerintah yang didukung AS.

Temuan yang merugikan dalam laporan itu juga berdampak buruk pada Antony Blinken, menteri luar negeri, tanpa menyebutkan namanya. Itu termasuk kegagalan departemen untuk memperluas satuan tugas manajemen krisis saat Taliban maju ke Kabul pada Agustus 2021 dan kurangnya diplomat senior “untuk mengawasi semua elemen respons krisis”."Menunjuk kepala sekolah lantai 7 ... akan meningkatkan koordinasi di berbagai lini upaya," kata laporan itu, mengacu pada lantai atas departemen luar negeri tempat Blinken dan diplomat senior berkantor.Penarikan pasukan AS dan evakuasi pejabat AS dan sekutu, warga negara dan warga Afghanistan yang berisiko pembalasan Taliban membuat kerumunan warga Afghanistan yang putus asa mencoba memasuki bandara Kabul dan orang-orang berpegangan pada pesawat saat mereka meluncur di landasan pacu.Departemen luar negeri merilis 24 halaman dari 85 halaman After Action Report – sisanya tetap dirahasiakan – tentang penanganan operasi evakuasi yang diluncurkan saat pasukan internasional pimpinan AS terakhir berangkat setelah 20 tahun berturut-turut mendukung pemerintah Kabul melawan Taliban.Itu memuji kinerja personel kedutaan Amerika yang bekerja dalam kondisi sulit seperti pandemi Covid-19 dan keamanan yang berkurang karena penarikan pasukan AS, yang kecepatannya “memperparah kesulitan yang dihadapi departemen”.Tinjauan tersebut, dan studi Pentagon serupa, berkontribusi pada laporan yang dirilis oleh Gedung Putih pada bulan April. Tetapi temuan kritis departemen luar negeri tidak tercermin dalam laporan Gedung Putih.Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre membela penanganan Biden atas penarikan pasukan Afghanistan."Dia harus membuat keputusan," katanya kepada wartawan, Jumat. Amerika Serikat telah menggelontorkan "miliaran dolar untuk perang tanpa akhir" dan bahwa "dia ingin menghentikannya, dia ingin mengakhirinya", katanya.Steven Cheung, juru bicara Trump, menulis dalam email: "Hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas penarikan Afghanistan yang menghancurkan - Joe Biden."Laporan Gedung Putih secara efektif menyalahkan operasi penarikan dan evakuasi AS yang kacau karena kurangnya perencanaan dan putaran pengurangan pasukan oleh Trump setelah kesepakatan 2020 dengan Taliban untuk menarik pasukan AS.“Saya tidak dapat berbicara dengan bagian koordinasi internal itu dan bagaimana pemerintah menetapkan kesimpulan inti yang disajikannya” pada bulan April, kata seorang pejabat senior departemen luar negeri.Pejabat tersebut, yang memberi pengarahan kepada wartawan dengan syarat anonim, menolak untuk mengatakan mengapa ulasan tertanggal Maret 2022 ditahan dari rilis hingga menjelang liburan akhir pekan 4 Juli.“Keputusan Presiden Trump dan Presiden Biden untuk mengakhiri misi militer AS di Afghanistan memiliki konsekuensi serius bagi kelangsungan hidup pemerintah Afghanistan dan keamanannya,” kata tinjauan tersebut.[IT/r]