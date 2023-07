Jenderal AS 'Tidak Terkejut' tentang Serangan Lambat Ukraina

IslamTimes - Serangan balik Ukraina terhadap Rusia akan sangat merugikan pasukannya dan akan berlanjut selama beberapa bulan, kata Ketua Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley pada hari Jumat (30/6).

Seharusnya tidak ada ilusi tentang harga yang harus dibayar Kiev untuk membuat kemajuan, kata Mark MilleyBerbicara di National Press Club di Washington, DC, komandan tinggi militer AS menawarkan pendapatnya tentang konflik Ukraina, dengan mengatakan, "sama sekali tidak mengejutkan saya" bahwa serangan balasan Kiev yang sangat digembar-gemborkan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.“Apa yang saya katakan adalah ini akan memakan waktu enam, delapan, sepuluh minggu. Ini akan sangat sulit. Ini akan sangat lama dan akan sangat, sangat berdarah,” katanya, mencatat bahwa kemajuan Kiev telah terhambat oleh ladang ranjau Rusia.“Tidak seorang pun boleh memiliki ilusi tentang semua itu,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa Ukraina berjuang untuk bertahan hidup melawan musuh yang kuat.Ketika ditanya apakah AS akan memasok Ukraina dengan munisi tandan, yang dilarang di lebih dari 100 negara karena risiko signifikan yang ditimbulkannya terhadap penduduk sipil, Milley mencatat bahwa Washington “memiliki semua jenis opsi,” menambahkan bahwa keputusan akhir tentang masalahnya ada pada Presiden AS Joe Biden.Pasukan Ukraina melancarkan serangan besar-besaran di sepanjang beberapa bagian depan pada awal Juni, tetapi semua serangan mereka berhasil dipukul mundur dengan kerugian besar, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.Pekan lalu, Nikolay Patrushev, sekretaris Dewan Keamanan Rusia, memperkirakan kerugian Ukraina sejak dimulainya serangan balasan di lebih dari 13.000 tentara. Belakangan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa untuk periode yang sama, Kiev kehilangan 259 tank dan 780 kendaraan lapis baja.Pejabat Ukraina telah mengakui bahwa serangan balasan menghadapi kesulitan. Presiden Vladimir Zelensky mengatakan itu berkembang "lebih lambat dari yang diinginkan" dalam menghadapi "perlawanan keras" dari pasukan Rusia. Valery Zaluzhny, jenderal top Ukraina, mengatakan dia "kesal" ketika orang mengatakan serangan itu berjalan terlalu lambat, menjelaskan bahwa itu "bukan pertunjukan" dan bahwa "setiap meter diberikan oleh darah."[IT/r]