IslamTimes - Wakil perwakilan tetap China untuk PBB telah meminta pihak terkait untuk meningkatkan dukungan dan menjembatani kesenjangan pendanaan kemanusiaan di Suriah sehingga bantuan mencapai tempat yang paling dibutuhkan.

“Saat ini, kesenjangan besar dalam pendanaan kemanusiaan untuk Suriah telah mempengaruhi pelaksanaan operasi bantuan dan proyek pemulihan awal. Kami berharap pihak-pihak terkait akan menghormati komitmen mereka dan semakin meningkatkan dukungan pendanaan mereka,” kata Geng Shuang pada rapat Dewan Keamanan PBB tentang Suriah.Utusan itu mengatakan pemerintah Suriah sejauh ini telah membuka penyeberangan Bab al-Salam dan al-Ra'i di bagian barat laut negara itu, mengambil langkah-langkah positif untuk memfasilitasi akses kemanusiaan, mengakhiri prosedur persetujuan kasus per kasus untuk penyebaran bantuan, dan memfasilitasi penerbitan visa bagi pekerja kemanusiaan.“Inisiatif ini disambut baik oleh pihak terkait, dan China memuji upaya ini,” kata Geng.Dia mengatakan Dewan Keamanan harus lebih memperhatikan perkembangan yang sedang berlangsung di Suriah dan implementasi Resolusi 2672, yang menyerukan bantuan kemanusiaan lintas garis dan lintas batas, merencanakan programnya dengan lebih hati-hati, dan lebih jauh meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Suriah dan meringankan situasi. krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di sana.Geng menggarisbawahi bahwa operasi lintas garis harus menjadi mode utama bantuan kemanusiaan di Suriah. Namun, operasi terhenti selama empat bulan terakhir karena halangan oleh otoritas lokal di Suriah barat laut.“Dewan Keamanan harus memberikan solusi praktis untuk mendobrak hambatan dalam pengiriman lintas batas, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan skala untuk memastikan stabilitas dan prediktabilitas yang lebih besar dari pekerjaan bantuan,” katanya.Kecemburuan China juga mengecam sanksi sepihak dan tindakan pemaksaan terhadap Styria, menyatakan bahwa negara-negara tertentu telah menyuarakan keprihatinan tentang situasi kemanusiaan Suriah dan meminta Dewan untuk mengadopsi resolusi tentang masalah kemanusiaan di Suriah.“Pada saat yang sama, mereka dengan sengaja menjatuhkan sanksi sepihak, menyebabkan keadaan ekonomi dan kemanusiaan Suriah memburuk,” kata Geng.“Perilaku kontradiktif dan munafik seperti itu tidak ada bedanya dengan berpura-pura memberikan CPR (resusitasi kardiopulmoner) kepada pasien tanpa kehilangan chokehold di tenggorokan pasien. Saya ingin menegaskan kembali bahwa semua sanksi sepihak yang melanggar hukum terhadap Suriah harus dicabut tanpa syarat dan sepenuhnya.”Suriah telah menjadi sasaran sanksi AS sejak 1979. Washington dan sekutu Baratnya telah secara dramatis memperketat sanksi ekonomi dan pembatasan mereka di Damaskus setelah 2011, ketika negara Arab itu menemukan dirinya dalam cengkeraman militansi dan terorisme yang didukung asing yang merajalela.Tindakan pemaksaan AS semakin intensif dengan disahkannya Undang-Undang Caesar pada tahun 2019, yang menargetkan setiap individu dan bisnis yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya rekonstruksi Suriah.[IT/r]