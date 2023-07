Program Pangan Dunia: Bantuan Makanan untuk Warga Afghanistan Hampir Habis

IslamTimes - Program Pangan Dunia PBB (WFP) telah mengumumkan kekurangan dana untuk memberikan bantuan makanan kepada jutaan orang yang kelaparan di Afghanistan yang kekurangan uang.

Direktur WFP untuk Afghanistan Hsiao-Wei Lee mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Jumat (30/6) bahwa bantuan pangan ke Afghanistan tidak akan menyusut hingga akhir Oktober di bawah proyeksi pendanaan mereka saat ini."Ada lima juta orang yang dapat kami layani untuk beberapa bulan lagi, tetapi setelah itu kami tidak memiliki sumber daya," kata direktur WFP kepada Reuters. "Itu saya pikir menyampaikan urgensi di mana kita berdiri."Perkiraan WFP berdasarkan kontribusi yang dijanjikan negara-negara donor sejauh ini, menunjukkan bahwa pengurangan pangan akan dimulai pada Agustus dan turun lagi pada September sampai dana habis dan bantuan pangan badan PBB berhenti sepenuhnya pada Oktober.Sementara itu, dilaporkan setengah dari hampir 40 juta penduduk Afghanistan bergulat dengan kelaparan dan kekurangan gizi; namun, karena penurunan sumbangan, WFP terpaksa memangkas jatah dan bantuan tunai dari 8 juta warga Afghanistan pada tahun 2023.Pejabat PBB menghubungkan kekurangan dana dengan krisis keuangan global saat ini dan anggaran pemerintah yang tegang.Mereka juga menghubungkan kontribusi yang lebih rendah dari negara-negara donor dengan apa yang mereka klaim sebagai salah urus Taliban yang berkuasa di negara tersebut yang telah menyebabkan penurunannya.Sementara itu, orang-orang di negara yang dilanda perang itu telah tersiksa oleh kemiskinan dan kelaparan yang parah selama beberapa dekade, tetapi sejak gagalnya keluarnya pasukan internasional pimpinan AS dan pengambilalihan besar-besaran oleh Taliban pada Agustus 2021, negara itu tertatih-tatih di ambang kehancuran bencana kemanusiaan yang besar.Pada tahun 2022, seorang pejabat tinggi di badan pangan PBB menggambarkan situasi di Afghanistan sebagai "krisis kemanusiaan terburuk di dunia" sementara seorang eksekutif senior Program Pembangunan PBB menyebutnya sebagai bencana kemanusiaan terburuk yang "pernah dilihatnya".Pembekuan aset oleh AS menghancurkan ekonomi Afghanistan yang rapuhSetelah Taliban menguasai Kabul pada Agustus 2021, AS dan mitra internasionalnya berlomba untuk memutus akses Afghanistan ke bantuan internasional.Koalisi pimpinan AS membekukan sekitar $10 miliar aset milik Bank Sentral Afghanistan, dengan alasan tidak mengakui pemerintahan baru di Kabul. Hal ini menyebabkan keruntuhan ekonomi yang cepat dan penderitaan rakyat Afghanistan saat ini.Kondisi menjadi lebih buruk setelah sanksi yang kejam dan tidak manusiawi dijatuhkan oleh Barat kepada para pemimpin Taliban yang berkuasa di Kabul, yang memicu krisis.Uni Eropa kemudian mengikutinya, menghentikan bantuan pembangunan ke negara tersebut, diikuti oleh Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, semuanya mengklaim bahwa mereka tidak menyetujui pemimpin baru tersebut.Seruan agar AS mengembalikan aset yang dibekukan untuk menghidupkan kembali ekonomi Afghanistan, mengekang pengangguran yang tinggi, dan mengakhiri kelaparan yang meluas, terutama di kalangan anak-anak Afghanistan, telah ditolak sampai sekarang, menunjukkan ketidakpedulian total Barat terhadap kehidupan manusia di Afghanistan.[IT/r]