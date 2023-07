China: Washington Membawa 'Konfrontasi' ke UNESCO 

IslamTimes - China telah mengecam pemungutan suara oleh anggota Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) untuk mengizinkan AS bergabung kembali dengan kelompok tersebut, memperingatkan bahwa Washington kemungkinan akan memicu perselisihan daripada membantu mendorong perdamaian dan kerja sama.

Beijing telah memperingatkan bahwa kembalinya Washington ke kelompok budaya PBB adalah tentang melawan pengaruh ChinaBeijing termasuk di antara sepuluh anggota yang tidak setuju ketika 132 negara memberikan suara pada Jumat (30/6) untuk menyambut AS kembali ke UNESCO, efektif bulan ini. “Ini adalah hari yang luar biasa bagi UNESCO dan multilateralisme,” kata direktur jenderal badan tersebut, Audrey Azoulay, dalam sebuah pernyataan. “Membangun momentum yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir, organisasi kami sekali lagi bergerak menuju universalisme dengan kembalinya Amerika Serikat.”Namun, perwakilan tetap China untuk organisasi tersebut, Yang Jin, mengatakan kepada wartawan setelah pemungutan suara bahwa tujuan negara-negara anggota UNESCO adalah untuk mempromosikan perdamaian dan kerja sama, daripada "menolak pengaruh negara tertentu." Dia menambahkan bahwa AS harus “mempromosikan persatuan dalam organisasi dan berkontribusi pada kerja sama, alih-alih menciptakan konfrontasi dan perpecahan.”Washington keluar dari UNESCO di bawah Presiden Donald Trump pada akhir 2018, dengan alasan "bias anti-Zionis Israel". Zionis Israel dan AS berhenti membayar iuran pada 2011, setelah kelompok tersebut memilih untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota. AS juga menarik diri dari UNESCO pada tahun 1984 dan tetap berada di sela-sela hingga tahun 2003 karena ketidaksepakatan atas kebijakan UNESCO.AS akan mendanai 22% dari anggaran UNESCO dan telah berkomitmen untuk membayar tunggakan yang diperkirakan sebesar $619 juta dari waktu ke waktu. Bantuan finansial akan membantu kelompok itu mengimplementasikan programnya, termasuk "aksi untuk Afrika dan kesetaraan gender," kata UNESCO.China adalah kontributor terbesar untuk UNESCO selama ketidakhadiran AS terakhir dari grup tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah membingkai keputusan untuk kembali ke organisasi tersebut sebagai langkah penting dalam persaingan Washington dengan China untuk pengaruh global. Salah satu deputinya, John Bass, mengatakan bulan lalu bahwa langkah tersebut “akan membantu mengatasi kesenjangan kritis dalam perangkat dan kapasitas kepemimpinan global kami, dan itu juga akan membantu kami mengatasi biaya peluang utama yang ditimbulkan oleh ketidakhadiran kami dalam persaingan global kami dengan China."Pejabat China telah mencatat bahwa AS keluar dari UNESCO dua kali dan meminta Washington untuk mengejar “multilateralisme sejati” dan kerja sama internasional. “Organisasi internasional bukanlah taman umum,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin bulan lalu. “Negara tidak bisa datang dan pergi sesuka mereka. Lebih penting lagi, AS tidak boleh memandang organisasi internasional sebagai tempat pergulatan geopolitik.”[IT/r]