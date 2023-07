Mantan Capres AS Memperingatkan Biden Mendorong Dunia Menuju Perang Nuklir

IslamTimes - Mantan calon presiden AS dan mantan anggota parlemen Tulsi Gabbard telah mengecam Presiden AS Joe Biden atas perangnya, menuduh pemimpin berusia delapan puluh tahun itu mendorong dunia menuju perang nuklir atas Ukraina.

Berbicara pada hari Sabtu (1/7) di sebuah pertemuan di sebuah universitas di Centennial di negara bagian Colorado, AS, Gabbard mengatakan kebijakan perang pemerintahan Biden mendorong dunia ke ambang bencana nuklir.“Kita dihadapkan pada kenyataan. Sekarang, tindakan dan kebijakan Presiden Biden telah mendorong kita ke jurang perang nuklir,” katanya.Mantan anggota parlemen Demokrat dari Hawaii memperingatkan bahwa perang proksi yang dipimpin AS melawan Rusia menimbulkan "krisis eksistensial", yang mengancam keberadaan umat manusia.“Ini adalah krisis eksistensial, tidak hanya bagi kita di sini tetapi juga dunia. Perang proksi melawan Rusia yang menggunakan nyawa rakyat Ukraina ini terus meningkat,” kata Gabbard dalam pidatonya yang disiarkan di media sosialnya.Dia bersikeras bahwa sudah waktunya untuk pemeriksaan realitas untuk melihat apakah Biden dan antek-anteknya memiliki kesadaran akan risiko dan bahaya pengiriman senjata yang lebih banyak dan lebih mematikan ke Ukraina, dengan mengatakan itu "hanya akan meningkatkan kemungkinan" kemungkinan konfrontasi langsung antara Pasukan NATO pimpinan AS dan Rusia.“Sekarang jika Anda mendengar Presiden Biden dan pemerintahannya … membicarakan ini, mereka berbicara tentang Perang Dunia III dan perang nuklir seolah-olah itu hanyalah perang lain, hanya konflik lain … itu sangat jauh dari kenyataan … mereka tidak jujur dengan orang-orang Amerika seperti apa biaya dan konsekuensi dari perang ini,” tambah Gabbard.Rusia terpaksa meluncurkan kampanye militernya di Ukraina pada 24 Februari 2022, sebagai bagian dari tindakan keamanan nasionalnya untuk melindungi ibu pertiwi Rusia dari kemajuan timur yang terus-menerus dan perambahan oleh pasukan militer NATO pimpinan AS.Sejak dimulainya operasi Rusia, negara-negara Barat yang dipimpin AS telah memasok Kiev dengan aliran bantuan keuangan dan militer yang konstan senilai puluhan miliar dolar.Pengiriman dimulai dengan senjata dan amunisi yang lebih ringan, berkembang menjadi senjata artileri yang lebih besar, peluru, amunisi, dan pelatihan, yang berlanjut dengan pengiriman senjata yang lebih berat, roket, rudal, kendaraan lapis baja, tank, dan mungkin jet tempur F-16.Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa bantuan militer Barat ke Kiev hanya akan memperpanjang perang dan menambah kematian dan kehancuran, tanpa menghentikan Rusia mencapai tujuan keamanannya.Ia sering memperingatkan pihak Barat agar tidak memberikan bantuan militer ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut sama dengan partisipasi dalam perang.Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah mengeluarkan peringatan kepada mereka bahwa berbagai upaya sekutu NATO untuk mempersenjatai dan melatih Ukraina sama saja dengan keterlibatan langsung dalam perang, memperingatkan bahwa ia melihat negara-negara Barat terlibat dalam penghasut perang Kiev, sehingga menjadikan mereka target yang sah. untuk pasukan militer Rusia yang memerangi konflik.[IT/r]