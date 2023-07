Analis: Rakyat dan Perlawanan Yaman Menggagalkan 'Plot Destruktif' AS dan Sekutu

IslamTimes - Rakyat dan gerakan perlawanan Yaman menggagalkan plot jahat dan destruktif Amerika Serikat yang dieksekusi melalui koalisi 17 negara dalam bentuk agresi militer dan blokade ekonomi negara Arab, menurut seorang komentator Yaman.

Maher Al-Shami, seorang analis hukum dan politik yang berbasis di Yaman, dalam sebuah wawancara dengan situs Press TV, berbicara secara rinci tentang apa yang dia sebut sebagai “skema destruktif” AS dan sekutunya di negara Arab.Dia mengatakan rakyat Yaman, dengan bantuan gerakan perlawanan negara itu, mampu mengalahkan "tujuan strategis para agresor", mengacu pada koalisi pimpinan AS dan Saudi.Koalisi yang dipimpin Arab Saudi, didukung secara militer oleh kekuatan Barat, melancarkan serangan brutal di Yaman pada Maret 2015, memicu perang yang melahirkan bencana kemanusiaan terburuk di dunia.Meskipun AS dan negara-negara Barat lainnya memberikan dukungan militer, politik, dan logistik kepada Riyadh dan sekutunya, yang bertujuan untuk menginstal ulang rezim setia Saudi sebelumnya, perlawanan akhirnya menang.Dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi, upaya untuk mengakhiri perang berkepanjangan di Yaman juga mendapatkan momentum dengan Riyadh dan gerakan perlawanan Ansarallah Yaman saat ini terlibat dalam pembicaraan damai yang ditengahi oleh Oman.Al Shami mengatakan setelah kegagalan “rencana penjajah Amerika di bidang militer dan politik di Yaman,” yang “terutama dilaksanakan oleh Arab Saudi dan UEA,” negara-negara yang menyerang Yaman memutuskan untuk “memaksakan blokade ekonomi dan mengambil mata pencaharian dari sandera rakyat Yaman.”Blokade ekonomi, tambahnya, diberlakukan setelah kemampuan rudal dan drone Sanaa "mengacaukan persamaan pertempuran dan membuat Riyadh dan Abu Dhabi ketakutan."Setelah bertahun-tahun petualangan militer yang gagal di negara Arab, dan setelah Perang Ukraina yang memaksa AS dan sekutu Baratnya untuk mengalihkan fokus mereka ke Rusia, orang Amerika sekarang mencoba untuk mengurangi ketegangan tetapi juga tidak tulus dalam membantu berlanjutnya gencatan senjata.Pekan lalu, kepala Dewan Politik Tertinggi Yaman juga menuduh Washington menyabotase upaya yang bertujuan meredakan ketegangan dan mengakhiri perang yang menghancurkan itu.Mahdi al-Mashat mengatakan Washington berusaha menghalangi setiap prakarsa perdamaian untuk mengakhiri perang di Yaman kecuali rencana itu sesuai dengan agenda kolonialisnya di negara Arab yang dilanda perang itu.Al Shami mengatakan para pemimpin Yaman “memahami motif” Washington dan Riyadh mengenai gencatan senjata, sehingga mereka membuatnya “bersyarat pada penyelesaian masalah kemanusiaan.”Dia, bagaimanapun, buru-buru menambahkan bahwa "agresor" menggunakan gencatan senjata "sebagai pengungkit politik dan alat untuk mengintensifkan krisis kemanusiaan" di negara itu, dan karena penolakan mereka untuk mematuhi ketentuan gencatan senjata, terutama di wilayah masalah kemanusiaan, perjanjian itu tidak diperpanjang.Analis Yaman mengatakan Riyadh dan Washington, sementara membangun negara "tidak damai atau perang" dan menghalangi proses negosiasi, "berfokus pada memaksakan tekanan ekonomi dan menyandera mata pencaharian orang", menambahkan tujuannya adalah untuk "melemahkan fondasi sosial, tantangan Kepemimpinan Yaman, mengganggu stabilitas dan keamanan negara, memicu perselisihan internal dan menyebarkan keburukan moral.”Mengenai tindakan yang diambil oleh kepemimpinan Yaman, Al Shami mengatakan bahwa pihaknya dapat “membangun persamaan baru setelah gencatan senjata”, yang mencakup “mencegah penjarahan sumber daya minyak dan gas”, “unit rudal dan pesawat tak berawak yang memantau pergerakan pasukan musuh di provinsi yang diduduki” serta “memantau kapal yang berusaha untuk mentransfer sumber daya energi.”Dia buru-buru menambahkan bahwa posisi Yaman yang tak tergoyahkan dalam memisahkan masalah kemanusiaan dari masalah politik dan militer, membuat penyelesaian masalah politik tergantung pada penyelesaian masalah kemanusiaan, dan penarikan semua pasukan asing dari negara itu “menyebabkan Washington memperkuat kehadirannya” di provinsi selatan dan timur yang diduduki, pelabuhan internasional Hodeidah “dengan dalih memerangi terorisme.”Pengamat hukum itu juga memperingatkan terhadap rancangan Amerika untuk memecah belah negara itu sebagai strategi baru untuk melemahkan kepemimpinan Yaman dan mengatakan langkah seperti itu akan menghadapi tanggapan militer dari perlawanan.“Sana'a akan melanjutkan perjuangannya untuk kebebasan dan kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan politik dan menjaga kedaulatan nasional dalam kerangka rencana nasional yang komprehensif dan tidak akan menerima kehadiran kekuatan asing dengan alasan apa pun,” katanya.“Situasi "baik damai maupun perang" tidak akan berlanjut dan jika Riyadh tidak menggunakan kesempatan ini untuk menerima perdamaian di Yaman, menurut para pemimpin di Sana'a, opsi militer yang lebih kuat akan menjadi agenda dibandingkan dengan operasi. untuk memecahkan blokade.”Tentang kehadiran pasukan AS di Yaman, dia mengatakan mereka “tidak memiliki masa depan kecuali kekalahan yang memalukan.”[IT/r]