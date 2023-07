Laporan: Komando Inggris Mengeksekusi 80 Warga Afghanistan Antara 2010–13

IslamTimes - Pasukan Inggris telah mengeksekusi 80 warga sipil Afghanistan antara tahun 2010 dan 2013 selama pendudukan militer pimpinan AS di Afghanistan, pengacara yang mewakili keluarga korban telah mengungkapkannya pada penyelidikan publik.

Salah satu prajurit elite dari Special Air Services [SAS] elit Inggris diyakini telah “membunuh secara pribadi” 35 warga Afghanistan dalam satu kali tugas selama enam bulan sebagai bagian dari kebijakan yang diduga untuk menghentikan “semua pria usia tempur” di rumah-rumah yang digerebek, "terlepas dari ancaman yang mereka timbulkan," ungkap para pengacara lebih lanjut sebagaimana dikutip dalam sebuah laporan pada hari Minggu (2/7) oleh harian The Guardian.Rincian terbaru kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Inggris selama 20 tahun keterlibatan mereka di Afghanistan dikutip dalam dokumen yang diserahkan oleh firma hukum Leigh Day untuk penyelidikan publik baru atas kekejaman yang dilaporkan dilakukan oleh pasukan SAS di Afghanistan, berdasarkan pengungkapan pengadilan sebelumnya. diajukan oleh Kementerian Pertahanan Inggris [MoD].Para prajurit elit SAS “secara rutin menyerbu kompleks keluarga untuk mencari pejuang Taliban, seringkali pada malam hari, pada tahap terakhir dari pengerahan militer Inggris yang panjang dan berdarah di provinsi Helmand” yang berakhir pada tahun 2014, ungkap para pengacara lebih lanjut.Leigh Day, laporan itu mencatat, juga berpendapat bahwa "setidaknya ada 30 insiden mencurigakan yang mengakibatkan kematian lebih dari 80 orang" antara tahun 2010 dan 2013, tetapi sampai sekarang belum ada penyelidikan publik yang independen tentang apa yang terjadi.Desember lalu, menurut harian itu, para menteri Inggris mengumumkan pembentukan penyelidikan undang-undang, yang dipimpin oleh hakim pengadilan banding Lord Justice Haddon-Cave, menyusul tekanan yang meningkat setelah serangkaian laporan investigasi dan kasus perdata yang mengonfirmasi bahwa pasukan SAS Inggris telah berulang kali membunuh warga Afghanistan dengan darah dingin.Perkiraan sebelumnya telah menunjukkan bahwa ada 54 korban Afghanistan dari satu unit SAS, tetapi para pengacara sekarang berpendapat bahwa kejahatan perang yang dilaporkan mencakup lebih banyak pasukan Inggris dan periode yang lebih lama dari yang disarankan sebelumnya, dan “mengungkapkan bukti yang kredibel dari pola yang meluas dan sistematis. pembunuhan di luar hukum yang melanggar hukum” terhadap warga Afghanistan oleh pasukan Inggris.Menurut laporan tersebut, polisi militer Inggris melancarkan Operasi Northmoor pada tahun 2014, penyelidikan atas laporan lebih dari 600 kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Inggris di Afghanistan, termasuk dugaan pembunuhan warga sipil oleh SAS. Penyelidikan, bagaimanapun, “dihentikan pada tahun 2017 oleh para menteri dan ditutup pada tahun 2019, dan Kementerian Pertahanan mengklaim tidak ada bukti kriminalitas yang ditemukan.”Laporan tersebut kemudian mengutip para pengacara sebagai argumen lebih lanjut bahwa pada tahun-tahun berikutnya, ada "penyembunyikanan yang luas, berlapis-lapis, dan selama bertahun-tahun" yang melibatkan perwira senior Inggris, pejabat, dan berbagai penyelidikan.Pada satu titik, mereka menekankan, polisi militer memerintahkan pimpinan Pasukan Khusus Inggris untuk tidak menghapus materi apa pun yang disimpan di server mereka.Namun, “menentang langsung perintah itu,” staf di markas besar Pasukan Khusus “secara permanen menghapus sejumlah data yang tidak diketahui” sesaat sebelum penyelidik polisi militer tiba untuk memeriksanya.Sementara sidang penuh diperkirakan akan dimulai musim gugur mendatang, Haddon-Cave berencana untuk mengeluarkan keputusan pada hari Rabu dan Kamis (5-6/7) atas permintaan kementerian pertahanan Inggris untuk merahasiakan sebagian besar prosedur, tanpa kehadiran jurnalis atau publik.Militer Inggris menuntut agar setiap bukti yang “cenderung mengkonfirmasi atau menyangkal dugaan keterlibatan” SAS sendiri di Afghanistan didengarkan secara rahasia – meskipun telah menjadi subjek beberapa laporan dokumenter dan sidang pengadilan – serta perintah memberikan anonimitas kepada semua anggota angkatan bersenjata Inggris.Pasukan Inggris termasuk di antara kontingen terbesar dari pasukan aliansi militer NATO pimpinan AS yang menginvasi Afghanistan dari tahun 2001 hingga 2021 untuk membasmi pemerintah Taliban yang berkuasa dan terorisme di Afghanistan yang dilanda perang.Namun, setelah 20 tahun pendudukan militer mereka di negara itu – ditandai dengan banyak laporan kejahatan perang terhadap warga sipil dan militan Afghanistan oleh pasukan pimpinan AS – aksi teror tetap lazim di seluruh negeri dan pemerintahan Taliban didirikan kembali di Kabul.Sementara itu, keluarga Afghanistan menuntut penyelidikan yang transparan dan tidak memihak atas kekejaman dan kesalahan yang dilakukan oleh pasukan SAS Inggris dan pasukan Barat lainnya selama pendudukan militer di Afghanistan.[IT/r]