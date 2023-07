'Bangsa Iran Tidak Akan Melupakan Kejahatan AS': Iran Memperingati Jatuhnya Pesawat Penumpang oleh Rudal AS

IslamTimes - Selama upacara peringatan pada hari Senin (3/7), pejabat setempat dan keluarga korban tragedi tersebut melemparkan bunga ke perairan dekat lokasi kecelakaan.

Meneriakkan slogan-slogan seperti "Mampus AS" dan "Mampus Israel", para peserta mengutuk kejahatan AS yang tidak manusiawi dan mengungkapkan rasa muak mereka terhadap tindakan kriminal tersebut.Menanggapi kejadian tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani mencatat bahwa bangsa Iran tidak akan pernah melupakan kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh AS ini."Kami sedang memperingati setiap tahun insiden tragis pesawat penumpang Iran yang ditembak oleh AS, danmemberikan medali 'keberanian' kepada komandan operasi mengerikan ini," katanya.“Bangsa Iran tidak akan pernah melupakan sanksi dan ratusan kejahatan lain yang dilakukan oleh AS,” tegas Kan’ani, seraya menambahkan bahwa Washington telah mengambil setiap tindakan untuk mencapai tujuan tidak sahnya.Pada tanggal 3 Juli 1988, USS Vincennes menembakkan rudal ke Iran Air Airbus A300B2 yang terbang di atas Selat Hormuz dari kota pelabuhan Bandar Abbas ke Dubai, membawa 274 penumpang dan 16 awak.Setelah serangan itu, pesawat hancur dan jatuh ke perairan Teluk Persia, menewaskan 290 orang di dalamnya, di antaranya 66 anak-anak.Pejabat AS mengklaim bahwa USS Vincennes salah mengira Iran Air Flight 655 sebagai pesawat perang. Padahal kapal perang itu dilengkapi dengan sistem radar yang sangat canggih dan perlengkapan perang elektronik pada saat penyerangan.Pada tahun 1990, kapten kapal penjelajah, William C. Rogers, dibebaskan dari segala kesalahan, dan bahkan dianugerahi medali America's Legion of Merit oleh presiden AS saat itu George Bush untuk "pengabdiannya yang luar biasa" selama operasi di Teluk Persia.[IT/r]