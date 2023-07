Menteri Keuangan AS Akan Mengunjungi China setelah Perjalanan Blinken yang Gagal dan Penghinaan Biden

IslamTimes - Menteri Keuangan AS Janet Yellen berencana untuk mengunjungi China akhir pekan ini dalam upaya yang diklaim untuk "memperdalam komunikasi" dengan Beijing, menyusul perjalanan yang gagal baru-baru ini ke sana oleh diplomat top negara itu serta Biden menyebut Xi Jinping China sebagai "diktator."

"Sementara di Beijing, Sekretaris Yellen akan berdiskusi dengan pejabat RRC tentang pentingnya negara kita - sebagai dua ekonomi terbesar di dunia - untuk mengelola hubungan kita secara bertanggung jawab, berkomunikasi langsung tentang bidang-bidang yang menjadi perhatian, dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan global, departemen keuangan Washington menyatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (2/7), mengacu pada Republik Rakyat China.Menambahkan bahwa Yellen akan bertemu dengan “sejumlah pejabat tinggi Tiongkok,” pernyataan itu lebih lanjut membual bahwa kunjungan tersebut “mengikuti arahan Presiden [Joe] Biden setelah pertemuannya dengan Presiden [China] Xi [Jinping] November lalu untuk memperdalam komunikasi antara AS dan RRT dalam berbagai masalah, termasuk ekonomi makro global dan perkembangan keuangan."Pernyataan resmi tersebut terus membanggakan apa yang digambarkannya sebagai "prinsip" Washington dalam membangun hubungan ekonomi dengan Beijing, menuntut keamanan untuk "kepentingan keamanan nasional kita bersama dengan kepentingan sekutu kita" serta "hubungan ekonomi yang sehat dengan China yang ... peluang ekonominya berkembang bagi pekerja dan bisnis Amerika.”Perkembangan itu terjadi hanya seminggu setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membela pernyataan tidak diplomatis Biden yang menyebut Xi sebagai "diktator", yang memicu reaksi keras dari Beijing yang mengecam pembicaraan seperti itu sebagai "sangat tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab".“Presiden selalu berbicara terus terang, dia berbicara langsung. Dia berbicara dengan jelas, dan dia berbicara untuk kita semua, ”klaim Blinken saat wawancara televisi dengan program Face the Nation dari jaringan CBS News lokal.Pernyataan Biden selama acara penggalangan dana datang hanya beberapa hari setelah Blinken kembali dari kunjungan pejabat tinggi ke China -- dipublikasikan secara luas sebagai upaya untuk meredakan ketegangan dengan Beijing.Kunjungan tersebut menyusul meningkatnya ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia dan kekuatan militer yang bersaing atas perselisihan yang terus berlanjut di berbagai bidang seperti Taiwan, perdagangan, dan pengaruh regional.China dengan cepat menanggapi pernyataan ofensif Biden, mengecamnya sebagai "provokasi politik yang terang-terangan".Sebelum kunjungannya ke Beijing, Blinken menegaskan bahwa tujuan kunjungannya ke China adalah untuk memulihkan saluran komunikasi dengan pejabat China dalam upaya untuk menghindari salah perhitungan oleh kedua belah pihak yang berubah menjadi konfrontasi militer habis-habisan.Blinken adalah pejabat AS berpangkat tertinggi yang mengunjungi China sejak presiden petahana menjabat pada 2021.Kunjungan itu terjadi ketika pejabat tinggi militer China melanjutkan penolakan mereka untuk mengadakan pembicaraan dengan Amerika dalam beberapa bulan terakhir, mengutip sanksi AS yang dijatuhkan terhadap Beijing dan pejabat senior China sebagai hambatan bagi hubungan bilateral mereka.[IT/r]