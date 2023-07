Pengembangan Ladang Gas Terbesar di Dunia oleh Iran Berakhir Bahagia

IslamTimes - Iran akhirnya akan mematahkan mantra 22 tahun untuk menyelesaikan fase pengembangan terakhir South Pars, ladang gas terbesar di dunia, yang dua kali dihentikan oleh perusahaan minyak dan gas Prancis Total di bawah sanksi.

Total telah menandatangani kesepakatan senilai $4,9 miliar dengan Perusahaan Minyak Nasional Iran [NIOC] di bawah pemerintahan sebelumnya untuk memproduksi 2 miliar kaki kubik per hari atau setara 400.000 barel minyak per hari termasuk kondensat, dengan produksi akan dimulai pada awal 2021.Akan tetapi, perusahaan internasional lainnya kehilangan proyek tersebut karena perusahaan Iran, kata Menteri Perminyakan Javad Owji selama pemasangan anjungan lepas pantai pertama untuk Tahap 11 South Pars di Teluk minggu lalu.Konstruksi, pengapalan, dan pemasangan struktur raksasa ini melengkapi desain sumur; produksi, reservoir, rekayasa geologi dan infrastruktur serta pengembangan fasilitas permukaan, yang dilakukan perusahaan asing di masa lalu.Itu terjadi pada tahun 2005 ketika NIOC menandatangani nota kesepahaman untuk pengembangan hulu Fase 11 dan pembangunan pabrik produksi LNG berkapasitas 10 juta ton. Petronas kemudian bergabung dengan proyek senilai $11,2 miliar dalam sebuah usaha patungan, 40 persen dipegang oleh Total, NIOC dengan 50 persen dan perusahaan minyak nasional Malaysia dengan 10 persen.Fase tersebut sekarang akan memulai produksi sebesar 15 juta meter kubik per hari dan mencapai kapasitas akhir sebesar 56 juta meter kubik gas, 50.000 barel kondensat gas, dan 750 ton belerang per hari saat pengembangannya selesai.Konstruksi dan pemasangan anjungan kedua, saat ini sedang berlangsung, dan pengeboran sumur baru di Fase 11 merupakan langkah penting dalam upaya Iran mencapai kemandirian energi dan stabilitas geopolitik, yang secara dramatis akan meningkatkan kapasitas produksi gas di South Pars.Ini akan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri Iran dan membantu negara itu muncul sebagai eksportir regional yang penting.Manfaat ekonomi menyelesaikan Tahap 11 banyak. Diperkirakan akan menciptakan hingga 10.000 pekerjaan dan membawa pendapatan $20 miliar ke Iran per tahun. Selain itu, ini akan membantu menghidupkan kembali sektor minyak dan gas Iran, yang telah berjuang selama bertahun-tahun akibat sanksi dan investasi yang rendah.Proyek ini juga menangkap hasil dari upaya unik perusahaan dan spesialis Iran yang membuat rekor dan inisiatif luar biasa dalam berbagai proses operasional, seperti pemindahan, pemindahan dan pemasangan anjungan, pengeboran dan pembangunan jaringan pipa.Hitungan mundur sekarang telah dimulai untuk dimulainya produksi gas dari fase dalam upacara yang dihadiri oleh Presiden Ebrahim Raisi dalam beberapa minggu mendatang – sesuatu yang perjanjian nuklir Iran dengan Barat dan perjanjian selanjutnya dengan perusahaan energi internasional tidak cukup untuk dipenuhi.“Untuk berproduksi dari fase ini, kami tidak menunggu pencabutan sanksi dan partisipasi perusahaan asing. Sekarang perusahaan Total dan Shell bertanya-tanya bagaimana kami melakukannya dalam 20 bulan,” kata Owji.“Kontrak pengembangan Fase 11 dengan Total dan konsorsium perusahaan asing di pemerintahan sebelumnya bernilai $4,9 miliar, tetapi mereka kalah dari perusahaan Iran karena dari nol hingga seratus proyek dilakukan oleh para ahli Iran,” tambahnya.Dengan Fase 11, file produksi dari fase terakhir Pars Selatan sekarang ditutup, tetapi babak baru baru saja dimulai dalam industri perminyakan Iran yang luas yang tidak perlu menunggu perusahaan asing lagi untuk melaksanakan proyeknya - dan dengan begitu banyak pamrih dan biaya setinggi langit.[IT/r]