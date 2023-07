Pejabat: Semua Aset Beku Iran Senilai $10 Miliar Dibebaskan oleh Irak

IslamTimes - Seorang pejabat Iran mengonfirmasi bahwa pemerintah Irak telah melepaskan semua aset yang dibekukan Tehran, sebesar utang energi senilai $10 miliar.

Dana tersebut telah disetorkan ke rekening di Trade Bank of Iraq [TBI] dan akan digunakan untuk pembelian barang-barang yang tidak dikenakan sanksi AS, Ketua Kamar Dagang Gabungan Iran-Irak Yahya Al-e Eshaq mengumumkan pada Senin (3/7).Akibatnya, Irak tidak lagi terhalang dalam menyelesaikan tunggakan utangnya atau melakukan transaksi keuangan dengan Iran, katanya.Hutang $10 miliar terhutang oleh pemerintah Irak terutama untuk impor gas alam dan listrik, jelas Al-e Eshaq.Dana tersebut telah diblokir akibat sanksi perbankan AS terhadap Iran. Washington sebelumnya telah mengeluarkan beberapa keringanan ke Baghdad, yang memungkinkannya mencairkan dana.Menyoroti kedudukan regional Iran yang signifikan, Al-e Eshaq menegaskan komitmen Teheran untuk memanfaatkan peluang perdagangan dengan negara tetangga Irak.Dia mengatakan Iran dan Irak memiliki potensi untuk menggandakan volume perdagangan mereka menjadi $20 miliar di tahun-tahun mendatang, naik dari level saat ini yang hanya lebih dari $10 miliar.Selain itu, ketua menekankan peran penting yang dapat dimainkan oleh sektor swasta dalam mencapai $10-$11 miliar dalam perdagangan bilateral dengan Irak, yang mencakup berbagai bidang selain ekspor gas, listrik, dan layanan teknik.[IT/r]