Bagaimana Pasukan Koalisi Pimpinan AS Mengubah Pernikahan Menjadi Pemakaman di Afghanistan

IslamTimes - Di sebuah dusun terpencil yang tidak mencolok, terselip di pegunungan terjal di provinsi Nangarhar di Afghanistan timur, konvoi penduduk setempat, mengenakan pakaian tradisional dan mengikuti irama gendang, sedang menuju ke desa mempelai pria untuk perayaan pernikahan akbar pada 6 Juli 2008.

Saat itu sekitar pukul 07.30, pagi musim panas yang luar biasa panas di daerah perbukitan, ketika sebuah jet tempur AS datang menukik dan mengebom pesta pengantin, mengubah suasana perayaan kegembiraan menjadi kesedihan dan kehilangan.Lebih dari 50 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam insiden itu, kata sumber-sumber lokal kepada situs Press TV, meskipun jumlah resmi korban tewas adalah 47 orang.Kamis, 6 Juli, menandai peringatan 15 tahun pembantaian, yang menurut kelompok hak asasi manusia merupakan warisan teror dan pelecehan Amerika di negara yang mereka duduki secara militer selama 20 tahun.Pembantaian mengerikan itu terjadi kurang dari tujuh tahun setelah Presiden AS saat itu George Bush mengumumkan pada 20 September 2001, bahwa apa yang disebut "perang melawan teror" AS dimulai dengan Al-Qaeda "tetapi tidak berakhir di sana."Pesawat Amerika menjatuhkan serangkaian bom cluster di pesta pernikahan, yang pertama menargetkan sekelompok anak-anak yang berbaris di depan prosesi pengantin utama, membunuh mereka semua, menurut penduduk setempat.Anak-anak bersemangat dan mengikuti Attan, tarian nasional negara yang dilanda perang, yang ditandai dengan gerakan ritmis.Itu terjadi setelah serangan yang lebih dahsyat, kali ini menargetkan parade pernikahan utama, dengan korban kebanyakan wanita dan gadis kecil, kata seorang penduduk setempat, Hedayat Yousefzai, kepada situs web Press TV.Pengantin remaja dan beberapa temannya, katanya, beruntung lolos dari serangan awal tetapi akhirnya jatuh saat mereka dengan panik mencoba berlari menuruni bukit yang berdebu dan terjal. Kegembiraannya ternyata berumur pendek.“Pawai pernikahan dengan riang berjalan dari satu desa ke desa lain, karena pengantin tinggal di dua desa tetangga, ketika jet Amerika menerkam mereka,” kata Yousefzai, seorang jurnalis dan penyair.Dari mereka yang tewas dalam serangan itu, setidaknya 39 orang adalah wanita dan anak-anak, termasuk mempelai wanita. Mereka semua dimakamkan di pemakaman desa, bersebelahan, karena jenazah mereka tidak dapat diidentifikasi.Yousefzai, yang kini telah pindah ke ibu kota provinsi Jalalabad, dengan jelas mengingat tragedi mengerikan hari itu di distrik Deh Bala, yang katanya, "mengungkapkan wajah dan agenda asli orang Amerika."Menyusul insiden tragis itu, Presiden Afghanistan saat itu Hamid Karzai membentuk komisi penyelidikan beranggotakan sembilan orang, yang terdiri dari pejabat kementerian pertahanan, badan intelijen, dan anggota parlemen, yang menyimpulkan bahwa semua korban adalah warga sipil dan tidak memiliki hubungan dengan al-Qaeda atau Al-Qaidah atau orang-orang Taliban.Sepuluh hari setelah tragedi itu, Karzai mengunjungi lokasi pengeboman di Nangarhar, menentang ancaman pemberontak, dan mengecam pasukan koalisi pimpinan AS dan pendekatan sembrono mereka, Yousefzai mengatakan kepada situs web Press TV.Pejabat AS di Afghanistan awalnya membantah membunuh warga sipil dalam serangan udara itu tetapi kemudian mengakui "kesalahan".Itu terjadi hanya dua hari setelah sebuah pesawat AS menargetkan dua kendaraan di provinsi Nuristan timur, mengklaim bahwa kendaraan tersebut membawa pemberontak. 22 korban akhirnya ternyata warga sipil, termasuk seorang wanita dan seorang anak.Pengeboman sebuah pesta pernikahan di Nangarhar, Afghanistan timur pada 6 Juli 2008, bukanlah satu-satunya insiden pasukan koalisi pimpinan AS yang menargetkan pertemuan sipil di negara itu, termasuk pernikahan.Pada tanggal 1 Juli 2002, hanya beberapa bulan setelah pasukan koalisi pimpinan AS membom Afganistan, sedikitnya 120 orang tewas dan banyak lagi yang terluka dalam serangan udara yang dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan AS di distrik Deh Rawud di provinsi Uruzgan selatan. . Korban tewas resmi adalah antara 40 dan 48.Sasaran serangan semalam yang dilakukan oleh pembom B-52 dan pesawat serang AC-130 adalah acara pernikahan, dan korban termasuk wanita dan anak-anak, menurut sumber lokal Afghanistan.Pernikahan itu berlangsung di kediaman pribadi di sebuah desa dan tidak ada peserta yang berafiliasi dengan al-Qaeda atau Taliban, kata sumber.Pada bulan Juli 2002, Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA) mengatakan telah menyerahkan salinan laporan internal PBB mengenai pengeboman mematikan pada acara pernikahan di Uruzgan kepada otoritas AS dan Afghanistan, berhenti mempublikasikan laporan tersebut.“Itu adalah indikasi awal bagaimana PBB menutupi kejahatan perang AS di Afghanistan dan selalu datang untuk menyelamatkan koalisi pimpinan AS,” kata Zia Hakimi, seorang peneliti dan penulis Afghanistan, kepada situs Press TV.Pada November 2008, orang Amerika melakukannya lagi ketika mereka menargetkan pesta pernikahan di distrik Shah Wali Kot di provinsi Kandahar selatan, yang merupakan kubu Taliban pada saat itu.Sekitar 40 warga sipil, kebanyakan wanita, tewas dalam serangan itu, yang terjadi hanya beberapa jam setelah bentrokan bersenjata antara pasukan koalisi pimpinan AS dan Taliban di desa perbatasan yang bergolak."Menyusul bentrokan pagi hari dengan Taliban di desa, pasukan koalisi tampaknya marah dan tanpa pandang bulu membom sebuah kompleks yang menjadi tuan rumah pernikahan," kata Ajmal Achakzai, warga Shah Wali Kot, kepada situs Press TV. "Insiden seperti itu biasa terjadi pada waktu itu."Tidak adanya mekanisme untuk memeriksa dan mengadili penjahat perang menciptakan lingkungan impunitas dan memberanikan pasukan Amerika di Afghanistan untuk melanjutkan petualangan militer mereka di negara Asia Selatan itu.Ketika pendudukan militer berlanjut, begitu pula pengeboman terhadap pertemuan-pertemuan sipil.Pada September 2019, ledakan di sebuah pesta pernikahan di provinsi Helmand, Afghanistan selatan, menewaskan sedikitnya 40 warga sipil, termasuk 12 anak.Hakimi mengatakan pemboman pernikahan adalah "hanya satu bagian dari cerita Amerika di Afghanistan", mengingat lusinan serangan udara sembrono serupa yang menargetkan fasilitas medis dan pendidikan di seluruh Afghanistan.“Kelompok teroris Daesh, yang telah melakukan begitu banyak kekejaman yang mengerikan terhadap warga Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir, juga tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pasukan pimpinan AS di Afghanistan,” katanya kepada situs web Press TV.“Membunuh warga sipil tak berdosa di pesta pernikahan, rumah sakit, rumah – secara harfiah di mana-mana.”[IT/r]