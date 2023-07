China Menuduh AS Memimpin Taiwan ke 'Jurang Bencana'

IslamTimes - Kementerian Pertahanan China pada hari Rabu (5/7) menuduh AS "sengaja" meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan setelah Washington menyetujui penjualan peralatan militer senilai $440 juta ke Taipei minggu lalu.

Washington menyetujui paket penjualan senjata senilai $440 juta ke Taipei minggu laluPaket senjata, yang mencakup amunisi 30mm, senjata kecil, sistem senjata tempur, dan item pendukung logistik lainnya, telah disetujui minggu lalu oleh Departemen Luar Negeri AS. Namun dalam pernyataan tegas, juru bicara Kementerian Pertahanan Beijing menuduh Washington "dengan kasar mencampuri" urusan dalam negerinya."Ini sama saja dengan mempercepat transformasi Taiwan menjadi 'tong mesiu' dan mendorong rakyat Taiwan ke dalam jurang bencana," kata Tan Kefei pada jumpa pers, menurut pernyataan yang diposting di situs kementerian.Tan juga mendesak Washington untuk "segera berhenti menjual senjata ke Taiwan" dan mengakhiri "segala bentuk kolusi militer AS-Taiwan." Dia juga memperingatkan bahwa setiap rancangan untuk “menggunakan kekuatan untuk mencari kemerdekaan” “pasti akan gagal.”Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan kesepakatan senjata – yang akan datang sebagai dua paket terpisah – akan mendukung “upaya untuk memodernisasi angkatan bersenjata [Taiwan] dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel.”Dalam pernyataannya pada hari Rabu (5/7), Tan juga meminta pemerintahan Biden untuk menghormati ketentuan prinsip 'Satu China' - di mana Beijing menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah kedaulatannya, dan provinsi yang memisahkan diri yang akan dikembalikan ke China sepenuhnya. aturan.Washington tidak secara formal mengakui klaim Taipei atas kemerdekaan berpemerintahan sendiri, tetapi mempertahankan hubungan diplomatik informal. Undang-undang AS mengamanatkan bahwa ia harus “memberi Taiwan senjata yang bersifat defensif” untuk melawan ancaman yang mungkin “membahayakan keamanan rakyat Taiwan.”China sering mengungkapkan kemarahannya pada pertukaran diplomatik antara kepemimpinan Taiwan dan pemerintah asing. Pada bulan April, setelah pertemuan di California antara presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy, China melakukan latihan militer selama beberapa hari di sekitar pulau tersebut – termasuk yang mensimulasikan blokade laut.[IT/r]