Gedung Putih Mengeluarkan Peringatan NATO ke Ukraina

IslamTimes - Ukraina harus menerapkan "reformasi" sebelum dapat bergabung dengan NATO, Gedung Putih mengatakan, menunjukkan bahwa bahkan ketika konflik dengan Moskow diselesaikan, keanggotaan Kiev masih jauh karena berjuang untuk memenuhi standar organisasi.

Kiev telah menuntut jaminan yang jelas mengenai masa depannya di blok militer yang dipimpin AS ituDitanya apakah Ukraina akan ditawari "jalur yang jelas untuk menjadi anggota NATO" pada pertemuan puncak yang akan datang di Lituania minggu depan, sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kepada wartawan bahwa Kiev masih memiliki banyak rintangan yang harus diselesaikan.“Presiden telah mengatakan ini berulang kali: Ukraina harus melakukan reformasi untuk memenuhi standar yang sama dengan negara NATO mana pun sebelum mereka bergabung,” katanya pada pengarahan hari Rabu (5/7). Dan sementara Washington tetap berkomitmen pada kebijakan pintu terbuka NATO, dia mencatat bahwa “setiap keputusan” tentang ekspansi harus didukung oleh semua anggota blok tersebut.Sementara Jean-Pierre tidak merinci reformasi yang perlu dilakukan Kiev, Biden sebelumnya menyatakan bahwa aliansi tersebut tidak akan "menciptakan persyaratan khusus bagi Ukraina untuk bergabung", dengan alasan bahwa aliansi tersebut harus memenuhi kriteria yang sama dengan negara lain mana pun yang mencari keanggotaan.“Saya pikir mereka telah melakukan segalanya untuk menunjukkan kemampuan [dari] koordinasi militer, tetapi ada pertanyaan, apakah sistem mereka aman, dan apakah tidak korup?” kata presiden bulan lalu. Dia melanjutkan dengan bertanya apakah itu memenuhi "semua standar yang dipenuhi oleh negara lain di NATO?"Terlepas dari komentar sebelumnya, selama pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bulan lalu, kedua pemimpin tersebut dilaporkan membahas skema untuk menyederhanakan proses aksesi untuk Ukraina. Di bawah rencana Stoltenberg, negara tidak akan diminta untuk menyelesaikan "rencana tindakan keanggotaan" yang biasanya diminta oleh pelamar. Sementara negara-negara Eropa Timur lainnya menjalani prosedur tersebut sebelum diterima, anggota terbaru NATO, Finlandia, terhindar dari proses tersebut setelah mendaftar untuk bergabung tahun lalu.Beberapa laporan media AS telah menyatakan bahwa Biden tampak "terbuka" terhadap gagasan tersebut, meskipun beberapa outlet, seperti New York Times, menyarankan Washington untuk mencari alternatif keanggotaan penuh NATO untuk Kiev, alih-alih mengusulkan 'model Israel' berdasarkan hubungan AS dengan negara Yahudi itu.Presiden Ukraina Vladimir Zelensky telah menentang setiap "pengganti NATO" dan dilaporkan bahkan mengatakan kepada mitra Barat di beberapa titik bahwa dia tidak akan menghadiri KTT NATO yang akan datang kecuali blok tersebut menawarkan jaminan "konkret" atau peta jalan menuju keanggotaan penuh.Posisi resmi NATO pada keanggotaan Ukraina tetap tidak berubah sejak 2008, ketika menyatakan bahwa Ukraina "akan menjadi anggota" pada titik yang tidak ditentukan di masa depan. Sementara Kiev secara resmi mendaftar untuk bergabung September lalu, hanya sedikit kemajuan yang dicapai sejak saat itu.Beberapa pejabat AS dan sekutu telah menyarankan masalah ini harus diselesaikan hanya setelah konflik dengan Rusia berakhir, karena bergabungnya Ukraina dengan NATO dapat menempatkan blok tersebut dalam perang dengan Rusia.Moskow telah berulang kali mengatakan bahwa pihaknya memandang ekspansi NATO ke timur sebagai ancaman terhadap keamanannya, dan telah mencantumkan kenetralan Ukraina sebagai salah satu syarat untuk perdamaian abadi antara kedua negara.[IT/r]