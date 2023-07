CBS News: AS Siapkan Lampu Hijau Bom Curah untuk Ukraina 

IslamTimes - Washington dapat memutuskan apakah akan mengirim munisi tandan yang kontroversial ke Ukraina minggu ini, CBS News melaporkan pada hari Rabu (5/7), mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya. Kiev dan para pendukungnya di AS telah mendesak langkah seperti itu selama berbulan-bulan.

Washington dapat menyetujui pengiriman kontroversial itu paling cepat minggu ini, lapor outlet ituSenjata cluster, yang tunduk pada perjanjian internasional, menyebarkan lusinan bom kecil di area yang luas. Beberapa dari submunisi tersebut gagal meledak dan tetap menjadi bahaya selama beberapa dekade setelahnya, terutama bagi anak kecil, yang mungkin menemukan dan mengambilnya tanpa menyadari bahayanya.Lebih dari 100 negara, termasuk beberapa anggota NATO, telah menandatangani konvensi yang melarang jenis senjata ini, namun AS, Ukraina, dan Rusia belum. Peluru artileri khusus yang diminta Kiev dari Pentagon adalah amunisi konvensional yang ditingkatkan dengan tujuan ganda, atau DPICM, yang ditimbun AS dalam jumlah besar selama Perang Dingin.Pentagon telah menilai bahwa Kiev dapat memperoleh manfaat besar dari senjata semacam itu dalam perjuangan mereka melawan Rusia. Wakil asisten menteri pertahanan Laura Cooper mengutip "pembatasan kongres yang ada" dan "kekhawatiran tentang persatuan sekutu" sebagai penghalang pengiriman selama subkomite DPR AS bulan lalu.Anggota Komisi Helsinki kongres mendesak Gedung Putih untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan alasan dalam sebuah surat bahwa Ukraina akan menggunakan senjata "untuk penggunaan yang dimaksudkan" untuk "melawan keunggulan numerik dan material Rusia."“Mari kita gunakan persenjataan besar yang belum dimanfaatkan ini untuk mendukung kemenangan Ukraina, dan merebut kembali perdamaian Eropa,” kata pesan itu.Kiev meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan terhadap Rusia bulan lalu, tetapi gagal mencapai keuntungan teritorial yang signifikan. Para pejabat Ukraina, termasuk Presiden Vladimir Zelensky, menyalahkan lambatnya pengiriman senjata Barat atas hasil yang kurang memuaskan, mengklaim bahwa hal itu memberi lawan mereka waktu untuk mempersiapkan pertahanan.Moskow menuduh AS dan sekutunya mengobarkan perang proksi melawan Rusia, di mana Ukraina berfungsi sebagai salah satu alatnya. Pejabat Rusia mengatakan bahwa pasokan senjata Barat memperpanjang konflik bersenjata, tetapi tidak akan mengubah hasilnya.[IT/r]