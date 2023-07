Trump Mengklaim Bidens Menggunakan Kokain

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump telah memanggang Presiden Joe Biden dan putranya atas penemuan kokain di Gedung Putih, menunjukkan bahwa itu mungkin milik mereka. Menurut pejabat AS, tidak ada Biden yang hadir pada saat simpanan itu ditemukan.

Mantan presiden AS bereaksi terhadap penemuan Sayap Barat dengan menuding Joe Biden dan putranya HunterPada hari Minggu (2/7), agen Secret Service menemukan "kantong kecil berritsleting" berisi bubuk putih di dalam Sayap Barat, mendorong evakuasi Gedung Putih. Belakangan, seorang pejabat Secret Service mengonfirmasi kepada CNN bahwa bubuk itu memang kokain.Mengomentari masalah tersebut, sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan pemerintahan Biden yakin penyelidikan akan "sampai ke dasar" insiden tersebut, mencatat bahwa zat tersebut ditemukan di "daerah yang sering dilalui" yang sering dikunjungi banyak pengunjung. .Namun, mantan Presiden AS Donald Trump menawarkan pandangan berbeda tentang insiden tersebut.“Apakah ada yang benar-benar percaya bahwa COCAINE yang ditemukan di Sayap Barat Gedung Putih, sangat dekat dengan Oval Office, digunakan oleh siapa pun selain Hunter & Joe Biden,” tulis Trump di halamannya di TruthSocial pada hari Rabu (5/7).Dia juga meramalkan bahwa "Media Berita Palsu akan segera mulai mengatakan bahwa jumlah yang ditemukan 'sangat kecil', & itu sebenarnya bukan kokain", tetapi obat yang disetujui seperti Aspirin, dan "ceritanya akan hilang."Trump, yang mengumumkan rencana untuk mencalonkan diri kembali musim gugur lalu, memicu ekspektasi luas akan pertandingan ulang tahun 2024 dengan Biden, bukan satu-satunya Republikan yang mengejek pemerintah AS atas penggerebekan narkoba.Gubernur Florida Ron DeSantis, pesaing lain dalam pemilihan presiden 2024, mengatakan pada hari Rabu: “Saya pikir banyak dari kita percaya bahwa pemerintahan Biden telah mengacaukannya di banyak bidang. Tapi saya kira itu sedikit lebih literal daripada yang saya pikirkan.Pada hari Rabu (5/7), seorang sumber yang mengetahui penyelidikan yang sedang berlangsung mengatakan kepada Politico bahwa kemungkinan menemukan pelakunya kecil. Dia menyarankan bahwa "bahkan jika ada kamera pengintai", akan sulit untuk mengidentifikasi pemilik kokain kecuali dia "mengayunkannya".“Ini sedikit (seperti) jalan ramai. Orang-orang berjalan di sana sepanjang waktu,” tambah pejabat itu.[IT/r]