Jet F35 Israel Akan Dibiayai Melalui Bantuan Militer AS

IslamTimes - Zionis Israel akan membeli armada ketiga jet tempur siluman F 35 dalam kesepakatan senilai $3 miliar, yang akan diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang. Kementerian Urusan Militer Zionis Israel menyetujui pembelian tersebut pada hari Minggu. Tambahan 25 pesawat, diproduksi oleh Lockheed Martin, akan menambah jumlah jet F 35 di Angkatan Udara Israel menjadi 75.



Kementerian mengumumkan bahwa perjanjian baru ini akan memastikan kelanjutan kerjasama antara perusahaan Amerika dan industri militer Israel dalam produksi suku cadang pesawat.



Pada Mei 2018, Israel mengatakan dia adalah negara pertama yang menggunakan F 35 dalam pertempuran.



Pembelian jet tempur akan dibiayai melalui bantuan militer AS.



AS memberi Zionis Israel bantuan militer $3,8 miliar setiap tahun, memungkinkan Zionis Israel untuk menggunakan pembiayaan yang disetujui pemerintah AS untuk mendapatkan perangkat keras militer utama Amerika.



Amerika Serikat adalah salah satu pemasok utama senjata dan peralatan militer ke Zionis Israel, juga pendukung setia rezim pendudukan, dan agresi selama puluhan tahun terhadap warga Palestina.



Zionis Israel adalah penerima kumulatif terbesar bantuan luar negeri AS pasca perang dunia kedua.



Pada tahun 2016, Presiden AS yang sedang menjabat, Barack Obama, menandatangani perjanjian dengan Israel yang menyediakan $38 miliar dukungan militer AS selama 10 tahun, termasuk pendanaan untuk sistem pertahanan misil Iron Dome.



Tiga jet tempur F-35 lagi tiba di Pangkalan Udara Nevatim Zionis Israel dari Amerika Serikat.



Pada tahun 2022, Amerika Serikat menyediakan $1 miliar dana tambahan untuk mengisi kembali persediaan pencegat rudal Israel untuk Iron Dome.



Amerika Serikat dan Israel juga berpartisipasi dalam berbagai pertukaran terkait keamanan, termasuk latihan militer bersama, penelitian dan pengembangan senjata.



Sementara Zionis Israel adalah sekutu terdekat AS, hubungan antara kedua negara telah mengalami ketegangan.



Netanyahu belum menerima undangan resmi untuk mengunjungi Gedung Putih dari Presiden AS Joe Biden, yang membuat terobosan publik yang jarang terjadi ke dalam politik dalam negeri Zionis Israel pada bulan Maret ketika dia menyerukan kompromi atas rencana berkelanjutan Netanyahu untuk merombak peradilan Zionis Israel.



Anggota parlemen di AS telah berbicara menentang bantuan militer Washington ke Tel Aviv dengan Senator Bernie Sanders dan Anggota Kongres Jamaal Bowman, menyusun surat awal tahun ini kepada pemerintahan Biden yang menyerukan penyelidikan apakah Israel menggunakan senjata Amerika untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. orang Palestina.



Lebih dari 300 legislator AS menandatangani surat, mengatakan bahwa bantuan Washington kepada rezim Israel harus dilanjutkan tanpa prasyarat apapun.



Analis setuju bahwa dukungan AS yang tak tergoyahkan untuk Zionis Israel telah memungkinkan dan memberanikan peningkatan kekerasan kabinet sayap kanan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.



Ketika pasukan Zionis Israel menargetkan kamp pengungsi Jenin yang padat penduduk dengan serangan udara dan darat yang melibatkan ratusan tentara pada hari Senin, Gedung Putih, sekali lagi, menggarisbawahi hak Israel untuk mempertahankan diri.



Para ahli mengatakan bahwa tanggapan tersebut mencerminkan keengganan Presiden AS Joe Biden untuk mengendalikan sekutu utama negaranya di kawasan Asia Barat, Israel, meskipun ada janji untuk memusatkan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS.



Israel melancarkan serangan terhadap Jenin, salah satu dari banyak serangan baru-baru ini di kamp pengungsi, pada hari Senin, yang diduga menargetkan kelompok perlawanan Palestina.



Faksi perlawanan Palestina telah berjanji untuk membalas terhadap Israel setelah tindakan agresi yang mematikan.



Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin, Kamar Gabungan Kelompok Perlawanan Palestina mendesak semua pejuang perlawanan di Jenin dan kamp pengungsinya untuk saling mendukung dan melawan musuh secara bersatu.



Sebagai tanggapan, pejuang perlawanan Palestina mengangkat senjata untuk mempertahankan kota. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan sebuah helikopter militer Israel menerbangkan pasukan yang terluka.



Perlawanan Palestina mengatakan telah menimbulkan kerusakan parah pada pasukan Israel dalam sejumlah penyergapan.[IT/r]