HRW Kepada AS: Hentikan Pengiriman Munisi Tandan ke Ukraina

Human Rights Watch [HRW] telah memperingatkan AS agar tidak memasok Ukraina dengan munisi tandan yang telah dilarang di lebih dari 100 negara karena risiko parah yang ditimbulkannya terhadap penduduk sipil.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Kamis (6/7), LSM membunyikan alarm atas laporan media bahwa pemerintah AS sedang mempertimbangkan apakah akan menyetujui pengiriman senjata mematikan, yang telah diminta oleh Kiev selama berbulan-bulan. The New York Times melaporkan pada hari Kamis, mengutip sumber senior Gedung Putih, bahwa Washington diperkirakan akan menyetujui langkah tersebut. CBS mengatakan pada hari Rabu (5/7) bahwa AS dapat memutuskan paling cepat minggu ini.“Memindahkan senjata-senjata ini pasti akan menyebabkan penderitaan jangka panjang bagi warga sipil dan merusak kehinaan internasional atas penggunaannya,” kata HRW.Munisi tandan dilarang di lebih dari 100 negara karena, ketika meledak, mereka melepaskan bom kecil di wilayah yang luas. Beberapa di antaranya gagal meledak saat terjadi benturan, menimbulkan risiko serius bagi warga sipil selama bertahun-tahun setelah pertempuran berakhir. AS tidak bergabung dengan larangan tersebut tetapi telah melarang ekspor amunisi ini dengan tingkat 'tak berguna' lebih dari 1%. Pembatasan itu dapat dicabut dengan pengabaian dari Presiden AS Joe Biden.Terlepas dari kekhawatiran luas tentang dampak kemanusiaan dari munisi tandan, pada akhir Juni, Laura Cooper, wakil asisten menteri pertahanan AS, mengatakan bahwa mereka "akan berguna" melawan posisi pertahanan Rusia yang kuat.[IT/r]