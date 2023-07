Xi Berjanji Akan Meningkatkan Perencanaan Perang

IslamTimes - Presiden China Xi Jinping telah meminta Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk meningkatkan kesiapan tempurnya agar dapat “memenangkan perang apa pun,” setelah bertemu dengan komando militer yang bertanggung jawab atas operasi di Selat Taiwan.

Situasi keamanan Beijing menjadi “semakin tidak stabil,” pemimpin itu memperingatkanBerbicara kepada tentara di markas Komando Teater Timur PLA di Nanjing pada hari Kamis (6/7), Xi memuji “kontribusi signifikan” mereka dalam menjaga kedaulatan China dan mendesak untuk “kewaspadaan terhadap potensi bahaya.”“Sangat penting bagi kita untuk memperdalam perencanaan perang dan pertempuran, meningkatkan sistem gabungan komando teater, fokus pada pelatihan tempur yang sebenarnya, dan meningkatkan kemampuan kita untuk memenangkan perang apa pun,” kata presiden setelah pemeriksaan markas komando.Komando Teater Timur sebagian besar berfokus pada Laut Cina Timur dan Selat Taiwan, dan akan ditugaskan untuk melakukan operasi besar melawan Taipei jika terjadi konflik panas.Selama setahun terakhir, komando telah melakukan beberapa putaran latihan tembakan langsung di perairan dan wilayah udara di sekitar Taiwan, termasuk latihan tiga hari pada bulan April setelah pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen bertemu dengan pejabat senior AS. Agustus lalu juga menyaksikan permainan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk latihan untuk blokade penuh pulau itu, sebagai pembalasan atas pertemuan dengan Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi.Xi kemudian memperingatkan bahwa dunia telah memasuki "periode baru kekacauan dan perubahan," mengatakan bahwa China harus meningkatkan kesiapan militernya karena situasi keamanannya "semakin tidak stabil dan tidak pasti." Meskipun dia tidak menyebut nama negara mana pun, Beijing telah berulang kali mengecam kehadiran militer AS di Asia-Pasifik, termasuk transit reguler “kebebasan navigasi” melalui Selat Taiwan oleh kapal perang Amerika.Di bawah kebijakan Satu-Chinanya, Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, mempertahankan upayanya untuk penyatuan kembali secara damai, sambil menolak melepaskan hak untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan.Meskipun Taipei tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dan Washington tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, AS secara teratur mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat Taiwan dan telah menyetujui penjualan senjata bernilai miliaran dolar dalam beberapa tahun terakhir, yang memicu kemarahan Beijing.[IT/r]