Angkatan Laut IRGC Menyita Kapal Tanker dengan 900 Ton Bahan Bakar Selundupan, Menangkap Seluruh Awaknya

IslamTimes - Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran telah menyita sebuah kapal tanker yang membawa ratusan liter bahan bakar selundupan di perairan Teluk Persia.

Kantor berita Fars melaporkan pada hari Kamis bahwa angkatan laut IRGC telah menyita kapal tersebut dengan 900 ton bahan bakar selundupan dan juga menangkap semua 12 awak kapal.Tidak ada rincian lebih lanjut tentang identitas kapal dan kewarganegaraan awaknya yang diumumkan.Menekankan bahwa penyitaan kapal yang membawa bahan bakar selundupan di Teluk Persia dilakukan dengan perintah pengadilan, laporan itu mengatakan Angkatan Laut IRGC menyita lebih dari 50 juta liter bahan bakar selundupan, terutama solar, dalam berbagai misi tahun lalu.Laporan itu muncul ketika otoritas maritim Iran mengatakan sedang berusaha untuk menyita sebuah kapal tanker milik perusahaan energi AS Chevron yang telah merusak sebuah kapal Iran di Teluk Persia pada 5 Juli sebelum secara ilegal mengalihkan rute ke perairan teritorial Oman.Lima orang terluka parah dalam tabrakan antara kapal tanker berbendera Bahama dan kapal Iran yang membawa tujuh awak saat insiden itu terjadi.Angkatan Laut IRGC selama beberapa tahun terakhir telah menggagalkan beberapa serangan terhadap kapal tanker Iran dan asing di wilayah Teluk Persia yang strategis dan laut lepas lainnya.Sebuah laporan oleh kantor berita Fars pada akhir April menunjukkan bahwa Iran kehilangan sekitar $4 miliar per tahun untuk penyelundupan bahan bakar.Angka yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa sekitar lima juta liter per hari bensin yang didistribusikan ke pengendara di Iran berakhir di tangan penyelundup bahan bakar yang beroperasi di perbatasan tenggara dan selatan negara itu.Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 10 juta liter solar per hari juga diselundupkan keluar dari Iran di tengah lemahnya kontrol di beberapa pembangkit listrik Iran di mana solar dibakar untuk menghasilkan listrik.[IT/r]