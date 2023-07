Peran Iran Meningkat dalam Perang Chip Dunia di Masa Depan 

IslamTimes - Ketika pada Agustus 2013, sebuah kantor berita melaporkan bahwa para peneliti Iran telah memproduksi gallium dengan kemurnian 99 persen untuk pertama kalinya, laporan tersebut mendapat sedikit atau bahkan tidak ada perhatian sama sekali.

Akan tetapi, perang dagang yang meningkat antara China dan AS atas ekspor galium dan germanium, telah membangkitkan minat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada dua elemen strategis yang menjadi kunci pembuatan semikonduktor.Gallium digunakan dalam perangkat komunikasi radar dan radio, satelit dan LED. Germanium digunakan dalam chip komputer berkecepatan tinggi, plastik, dan aplikasi militer seperti perangkat penglihatan malam, serta sensor citra satelit.Gallium ditemukan dalam jumlah kecil dalam bijih seng dan bauksit, dan logam galium diproduksi saat memproses bauksit untuk membuat aluminium. Bijih Germanium langka dan germanium sebagian besar diproduksi sebagai produk sampingan dari penambangan seng dan abu layang batubara.Iran adalah salah satu negara dengan produksi dan pabrik pengolahan seng, bauksit, aluminium dan batu bara yang melimpah di seluruh bagian negara.Sebuah makalah penelitian yang diterima dalam Konferensi Nasional Ilmu Mineral pada tahun 2013 menegaskan keberadaan galium di tambang alumina Jajarm di Khorasan, tambang batubara Alborz Timur di Shahrud dan tambang utama Angoran di Zanjan.Investasi perusahaan industri, pengusaha, dan eksportir untuk mengekstraksi germanium dan galium dari sisa mineral dan tailing dapat meningkatkan keuntungan tambang dan meminimalkan dampak lingkungannya.Pada 2013, para peneliti di Pusat Akademik untuk Pendidikan, Kebudayaan, dan Penelitian (ACECR) mengekstrak galium dari larutan sirkulasi fasilitas alumina Jajarm.Produksi pertama kali dilakukan di laboratorium dan kemudian pabrik pengolahan skala bangku percontohan didirikan dengan kapasitas produksi lebih dari 10 gram galium per hari.Produksi logam dilakukan di pabrik pengolahan mineral semi-industri di seluruh dunia dan tidak memerlukan unit produksi industri yang besar.Produksi galium sering dikaitkan dengan pemrosesan bauksit menjadi aluminium. Menurut ACECR, galium terakumulasi dalam larutan sirkulasi produksi alumina dan berdampak negatif pada proses produksi.Pemrosesan percontohan, selain menempatkan Iran di klub produsen logam berharga dan strategis ini, telah membantu meningkatkan kualitas alumina yang diproduksi di fasilitas Jajarm.Pengumuman tiba-tiba China pada hari Senin tentang kontrol dari 1 Agustus pada ekspor beberapa produk galium dan germanium telah membuat perusahaan berebut untuk mengamankan pasokan dan menaikkan harga.Menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan China, kontrol ekspor akan diberlakukan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional China.Pada hari Kamis (6/7), Pentagon mengatakan memiliki persediaan strategis AS untuk germanium tetapi saat ini tidak memiliki cadangan persediaan untuk galium.Laporan mengatakan sementara kontraktor pertahanan utama seperti Lockheed Martin Corp mungkin tidak membeli galium dan germanium secara langsung, mereka kemungkinan membeli semikonduktor dari pemasok yang mengambil galium dan germanium dari China.Eropa dan Amerika Serikat telah berebut dalam beberapa tahun terakhir untuk memulai kembali produksi dalam negeri tanah jarang, litium, dan bahan mentah lainnya yang digunakan dalam kendaraan listrik (EV) dan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada China.Dana Bahan Baku Eropa akan dimulai dengan sekitar 2 miliar euro ($2,1 miliar), tetapi pada akhirnya wilayah tersebut akan membutuhkan investasi lebih dari 100 miliar euro untuk menghasilkan mineral kritis yang cukup, menurut Bernd Schaefer, kepala eksekutif EIT yang didanai UE Bahan baku.Pada bulan April, blok tersebut mengesahkan European Chips Act untuk memproduksi chip komputer mutakhirnya sendiri, dengan mengatakan tidak ingin diturunkan ke posisi penelitian atau dalam membangun chip yang relatif lebih tua.Kepala industri UE Thierry Breton mengatakan bahwa serikat pekerja mengirimkan sinyal kuat kepada semua orang bahwa Eropa terbuka untuk bisnis.Pusat studi Forum Pengusaha Iran telah menyerukan rencana serius untuk menggunakan sumber daya keuangan asing untuk meluncurkan proyek ekstraksi mineral langka dan produksinya di negara tersebut.Dikatakan bahwa kerja sama dengan negara-negara industri seperti Jerman dalam pembuatan chip dapat membantu Iran memasuki klub negara-negara tersebut dalam produksi dan ekspor suku cadang berteknologi tinggi.Kementerian Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Iran telah membentuk departemen khusus untuk produksi dan pemrosesan unsur langka seperti galium.Pada awal 2020, kepala holding terbesar Iran di sektor logam yang dikenal sebagai IMIDRO mengatakan negara itu telah meluncurkan proyek percontohan untuk ekstraksi tanah jarang setelah mendapatkan teknologi untuk penambangan tingkat dalam.Unsur tanah jarang adalah sekelompok logam strategis yang sebagian besar muncul dalam konsentrasi rendah di dalam tanah.Logam ini digunakan dalam berbagai produk konsumen seperti katalis di mobil dan kilang minyak, televisi, superkonduktor, dan serat optik.Beberapa mineral tanah jarang sangat penting dalam peralatan militer seperti mesin jet, sistem panduan rudal, sistem pertahanan rudal, satelit, serta laser.Perusahaan seperti Raytheon, Lockheed Martin, dan BAE Systems semuanya membuat rudal canggih yang menggunakan logam tanah jarang dalam sistem pemandu dan sensor mereka.Bergabung dengan liga penambang tanah jarang, selain membantu Iran memenuhi permintaannya untuk elemen-elemen tersebut dan meningkatkan pendapatan devisanya, akan memberikannya peran di pasar chip global dan meningkatkan kekuatan lunak ekonomi negara tersebut.[IT/r]