Menteri Keuangan: AS Berusaha Meredakan Ketegangan dengan China

IslamTimes - Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah tiba di China untuk kunjungan 4 hari yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dan membangun jalur komunikasi yang lebih baik antara Washington dan Beijing.

Dalam sambutan yang disiapkan untuk pertemuan pada hari Jumat (7/7) dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Aula Besar Rakyat di Beijing, dia mengatakan dia datang ke China untuk memperdalam komunikasi dan bekerja menuju "hubungan yang stabil dan konstruktif" antara dua ekonomi besar."Kami percaya bahwa adalah kepentingan terbaik kedua negara untuk memastikan kami memiliki jalur komunikasi langsung dan jelas di tingkat senior," tambahnya.Yellen melanjutkan dengan mengatakan bahwa kelas menengah China yang sangat besar dan berkembang menyediakan pasar yang besar untuk barang dan jasa Amerika, dan menekankan bahwa tindakan yang ditargetkan Washington terhadap China didasarkan pada masalah keamanan nasional."Kami berusaha untuk melakukan diversifikasi, bukan untuk memisahkan," katanya. "Pemisahan dua ekonomi terbesar dunia akan membuat ekonomi global tidak stabil, dan hampir tidak mungkin dilakukan."Yellen mencatat, bagaimanapun, bahwa AS dan sekutu Baratnya akan melawan apa yang dia gambarkan sebagai praktik ekonomi China yang tidak adil."Pergeseran menuju reformasi pasar akan menjadi kepentingan China," katanya.Menteri Keuangan AS menunjukkan bahwa tindakan hukuman Washington terhadap perusahaan China bertujuan untuk melindungi kepentingan AS.“Amerika Serikat, dalam keadaan tertentu, perlu mengejar tindakan yang ditargetkan untuk melindungi keamanan nasionalnya,” kata Yellen. "Dan kita mungkin tidak setuju dalam hal ini."Di antara langkah-langkah yang menargetkan perusahaan China, AS pada bulan Oktober mengumumkan kontrol ekspor yang membatasi kemampuan bisnis China untuk mengembangkan semikonduktor canggih. Minggu ini, Kementerian Perdagangan China mengumumkan bahwa mulai 1 Agustus, bisnis di China yang ingin mengekspor dua logam galium dan germanium, yang digunakan dalam pembuatan chip, perlu mengajukan izin ekspor.China, pada bagiannya, telah berulang kali meminta Amerika Serikat untuk mengambil tindakan nyata guna meningkatkan hubungan bilateral dalam perdagangan dan bidang lainnya.Beijing juga mengatakan bahwa Washington harus menghapus sanksi anti-Beijing jika ingin memulihkan jalur komunikasi yang terputus.Sementara itu, Yellen yang tiba di Beijing pada Kamis (6/7) juga bertemu dengan mantan tsar ekonomi China Liu He, orang kepercayaan dekat Presiden Xi Jinping.Kunjungannya ke China terjadi setelah serangkaian kunjungan dan upaya sebelumnya untuk membangun kembali jalur komunikasi dengan Beijing oleh aparat militer dan diplomatik AS berakhir dengan kegagalan.Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengunjungi Beijing.Sebelum kunjungannya ke Beijing, Blinken menegaskan bahwa tujuan kunjungannya ke China adalah untuk memulihkan saluran komunikasi dengan pejabat China dalam upaya untuk menghindari salah perhitungan oleh kedua belah pihak yang berubah menjadi konfrontasi militer habis-habisan.Kunjungan Blinken terjadi setelah pejabat tinggi militer China terus menolak untuk mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan Amerika mereka dalam beberapa bulan terakhir, mengutip sanksi AS yang dijatuhkan terhadap Beijing dan pejabat senior China sebagai hambatan untuk menjaga hubungan baik antara Beijing dan Washington.[IT/r]