Utusan China Menyerukan untuk Melanjutkan Implementasi JCPOA

IslamTimes - Wakil perwakilan tetap China untuk PBB Geng Shuang pada hari Kamis (6/7) meminta pihak-pihak terkait JCPOA untuk mencapai konsensus untuk melanjutkan implementasi kesepakatan secara penuh dan efektif pada tanggal awal.

Berbicara di pengarahan Dewan Keamanan, Geng mengatakan bahwa mantan pemerintahan AS bertanggung jawab atas krisis nuklir saat ini karena secara sepihak menarik diri dari JCPOA dan memberikan tekanan ekstrem pada Iran.Diplomat tersebut menyatakan penyesalan bahwa pembicaraan kebangkitan JCPOA telah terhenti sejak Agustus 2022 dan meminta AS dan pihak terkait lainnya untuk memanfaatkan momentum positif, mengadopsi pendekatan pragmatis dan bergerak ke arah yang sama seperti Iran dan mempromosikan pengembalian awal JCPOA ke jalur yang benar.Dia juga mendesak Washington untuk mencabut semua sanksi sepihak dan tindakan "yurisdiksi jangka panjang" terhadap Tehran dan pihak ketiga mana pun.AS harus menghentikan ancaman yang salah dari penggunaan kekuatan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk dimulainya kembali implementasi JCPOA secara dini dan penuh.Menurut utusan China, dimulainya kembali hubungan diplomatik "bersejarah" antara Iran dan Arab Saudi melalui pembicaraan di Beijing "telah menyuntikkan momentum dan harapan ke dalam penyelesaian politik masalah nuklir Iran dan masalah panas lainnya di Timur Tengah dan rekonsiliasi komprehensif. dari wilayah tersebut."Geng mengatakan China siap bekerja dengan semua pihak untuk menegakkan multilateralisme sejati, menerapkan Inisiatif Keamanan Global, dan mengikuti jalur keamanan bersama untuk "membangun arsitektur keamanan baru" di Asia Barat dan "mencapai perdamaian dan stabilitas abadi di kawasan ."Dia mengatakan China selalu berkomitmen untuk menjaga efektivitas JCPOA dan otoritas resolusi Dewan Keamanan. Pejabat itu menegaskan kembali bahwa Beijing selalu berpartisipasi dalam penyelesaian politik dan diplomatik masalah nuklir Iran dengan pendekatan yang konstruktif.Kembali pada bulan Februari, Presiden Iran Ebrahim Raeisi dan rekannya dari China Xi Jinping menyerukan implementasi penuh dan efektif dari kesepakatan nuklir Iran oleh semua pihak dan penghapusan semua sanksi AS terhadap Tehran dengan cara yang dapat diverifikasi.Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir kunjungan kenegaraan tiga hari Raeisi ke Beijing, presiden Iran dan China menegaskan kembali bahwa penarikan sepihak Washington dari JCPOA adalah akar penyebab kebuntuan saat ini dalam negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan penting.[IT/r]