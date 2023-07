Biden: AS Menyiapkan Jaminan Keamanan 'Gaya Israel' untuk Ukraina 

IslamTimes - AS bersedia menawarkan kepada Kiev semacam pengaturan keamanan yang saat ini ditawarkan kepada Zionis Israel alih-alih keanggotaan di NATO, kata Presiden Joe Biden kepada CNN dalam wawancara yang ditayangkan pada hari Jumat (7/7).

Kiev belum siap menjadi anggota NATO, kata pemimpin AS itu kepada CNN“Saya kira belum siap untuk menjadi anggota NATO,” kata Biden tentang Ukraina. “Saya kira tidak ada kebulatan suara di NATO tentang apakah akan membawa Ukraina ke dalam keluarga NATO atau tidak sekarang, pada saat ini, di tengah perang.”Keanggotaan di blok militer pimpinan AS berarti komitmen untuk mempertahankan semua wilayahnya, jadi “jika perang sedang berlangsung, maka kita semua berperang. Kami sedang berperang dengan Rusia, jika itu masalahnya,” kata Biden kepada Fareed Zakaria dari CNN.Ukraina telah meminta undangan dari NATO, atau setidaknya pengumuman kapan negara itu siap untuk membawanya, pada pertemuan puncak yang akan datang di Vilnius, Lituania. Presiden AS berusia delapan puluh tahun itu mengatakan "prematur" untuk menyerukan pemungutan suara sekarang dan menggambarkan NATO sebagai "proses yang membutuhkan waktu" dan melibatkan reformasi seperti demokratisasi. AS perlu menghadirkan "jalur rasional" bagi Ukraina untuk memenuhi syarat keanggotaan, kata Biden.“Dan salah satu hal yang saya tunjukkan adalah, Amerika Serikat akan siap menyediakan, sementara prosesnya sedang berlangsung, dan itu akan memakan waktu cukup lama, untuk memberikan keamanan seperti keamanan yang kami sediakan untuk Israel: menyediakan persenjataan yang mereka butuhkan, kapasitas untuk mempertahankan diri,” kata Biden, menambahkan, “Jika ada kesepakatan, jika ada gencatan senjata, jika ada kesepakatan damai.”Tidak jelas apa yang dia maksud dengan ini, karena Kiev telah menolak setiap pembicaraan tentang 'konflik beku' atau gencatan senjata, dan AS telah berjanji untuk tidak bernegosiasi tentang Ukraina tanpa Ukraina, sementara Rusia mengatakan tidak akan berurusan dengan Presiden Vladimir Zelensky, tetapi hanya dengan penangan Baratnya.'Model Zionis Israel' pertama kali disebutkan bulan lalu oleh New York Times, yang menggambarkannya sebagai komitmen terbatas waktu untuk mempertahankan aliran senjata Barat ke Ukraina. AS dan sekutunya telah memasok senjata, amunisi, dan peralatan ke Kiev dengan lebih dari $100 miliar pada tahun 2022 saja, menurut perkiraan militer Rusia.Biden mengatakan kepada Zakaria bahwa prioritasnya adalah "menyatukan NATO" karena penilaiannya dan komunitas intelijen AS bahwa memecah blok tersebut adalah salah satu tujuan kebijakan Rusia. Dia juga mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta komitmen AS bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO pada pertemuan puncak di Jenewa dua tahun lalu, tetapi Biden menolak, dengan alasan 'kebijakan pintu terbuka' blok itu.[IT/r]