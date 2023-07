Sekutu Demokrat Biden Mengecam Transfer Bom Curah ke Ukraina

IslamTimes - Beberapa Demokrat AS mengutuk keputusan Presiden Joe Biden untuk memasok munisi tandan ke Ukraina, mengutip kekhawatiran bahwa bom tersebut dapat melukai dan membunuh non-militer selama beberapa dekade mendatang.

Gedung Putih telah mengakui bahwa senjata kontroversial membuat "kerusakan sipil dari persenjataan yang tidak meledak".Menyusul pengumuman oleh Gedung Putih sebelumnya pada hari Jumat (7/7), sejumlah Demokrat DPR membuat penentangan mereka diketahui, dengan Perwakilan Pennsylvania Chrissy Houlahan mengatakan langkah itu dapat mengaburkan anggapan Amerika sebagai "landasan moral yang tinggi.""Kemenangan untuk Ukraina adalah kemenangan penting bagi demokrasi di seluruh dunia, tetapi kemenangan itu tidak dapat datang dengan mengorbankan nilai-nilai Amerika kita dan dengan demikian demokrasi itu sendiri," Houlahan, seorang veteran Angkatan Udara dan ketua bersama kaukus kongres tentang persenjataan yang belum meledak, katanya.Bom cluster membawa submunisi ledak yang lebih kecil yang tersebar di area target, sering digunakan untuk melawan infanteri dan kendaraan lapis baja ringan. Namun, karena kecenderungan mereka untuk meninggalkan 'pakaian' yang tidak ditonjolkan - yang dapat tetap hidup di bekas zona konflik selama beberapa dekade - lebih dari 120 negara telah setuju untuk melarang senjata tersebut, termasuk mayoritas anggota NATO.Meskipun Washington belum bergabung dengan Konvensi Munisi Tandan internasional, anggota parlemen mengeluarkan undang-undang pada tahun 2009 yang melarang ekspor bom tandan apa pun dengan tingkat 'tak berguna' lebih dari 1%, yang berlaku untuk sebagian besar persediaan AS. Sementara undang-undang secara efektif melarang semua transfer senjata asing, Gedung Putih dapat mengesampingkan pembatasan tersebut kapan saja.Selama briefing Pentagon pada hari Kamis (6/7), sekretaris pers Patrick Ryder diminta untuk mengatasi kekhawatiran atas bom curah, bersikeras bahwa militer akan "dengan hati-hati" memilih jenis amunisi yang akan dikirim. Dia mengklaim bahwa transfer apa pun "tidak akan menyertakan varian yang lebih tua dengan tingkat tak berguna yang lebih tinggi dari 2,35 persen" – lebih dari dua kali lipat batas yang ditetapkan oleh Kongres.Rep Jim McGovern dari Massachusetts juga mengeluarkan pernyataan mempertanyakan kebijaksanaan menyediakan senjata cluster ke Kiev, mengatakan bom "membubarkan ratusan bom, yang dapat melakukan perjalanan jauh melampaui target militer dan melukai, melukai dan membunuh warga sipil – seringkali lama setelah konflik terjadi. lebih." Meskipun Washington, Moskow, dan Kiev masing-masing menolak untuk menandatangani perjanjian bom curah, dia mengamati bahwa daftar panjang sekutu AS telah melarang amunisi tersebut.Ilhan Omar dan Sara Jacobs dari Partai Demokrat mengatakan mereka akan segera memperkenalkan undang-undang yang akan memberlakukan larangan besar-besaran atas pengiriman bom cluster sebagai bagian dari bantuan militer asing. Jacobs berpendapat senjata itu akan "mencegah keberhasilan pembangunan kembali dan pemulihan ekonomi yang diperlukan untuk memastikan Ukraina yang makmur dan mempertahankan keuntungan anti-korupsi," tampaknya mengacu pada upaya Kiev untuk menindak korupsi resmi saat berusaha bergabung dengan blok NATO.Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat (7/7) bahwa para pejabat AS "mengakui bahwa munisi tandan menciptakan risiko bahaya sipil dari persenjataan yang tidak meledak," tetapi mempertahankan langkah tersebut setelah menundanya "selama mungkin." Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Colin Kahl menolak untuk mengkonfirmasi berapa banyak bom yang akan diberikan ke Ukraina, tetapi mengatakan bahwa ada "ratusan ribu" peluru semacam itu di gudang AS.