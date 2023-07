Rusia: Kehadiran AS di Suriah Melanggar Hukum Internasional

IslamTimes - Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengecam Washignton karena mempertahankan pasukan di Suriah, mengatakan itu melanggar hukum internasional karena kehadiran militer AS tidak memiliki mandat Dewan Keamanan PBB atau persetujuan resmi dari pemerintah Suriah.

“Kebijakan Washington tidak membantu pemulihan stabilitas atau meningkatkan status quo di Suriah. Mereka tidak mengukuhkan kedaulatan pemerintah Suriah, dan malah berdampak buruk pada situasi di seluruh Timur Tengah,” kata Antonov, Jumat (7/7).Dia lebih lanjut mengatakan: "Kehadiran militer AS di tanah Suriah melanggar hukum internasional, karena pasukan menduduki daerah-daerah tertentu di negara itu dengan dalih melakukan misi anti-teroris."Utusan khusus presiden Rusia untuk Suriah mengatakan Washington berusaha merusak stabilitas di negara itu.Di tempat lain dalam sambutannya, Antonov dengan tegas menepis tuduhan yang dilontarkan oleh Departemen Perang AS terhadap Rusia terkait dugaan “perilaku tidak profesional di wilayah udara Suriah,” menekankan bahwa AS yang melanggar aturan penerbangan di sana.Duta Besar Rusia mencatat bahwa komentar semacam itu melampaui batas kesopanan dan tidak memiliki rasionalitas, dan dimaksudkan untuk menyimpangkan opini publik dunia dari fakta bahwa orang Amerika sendiri melanggar peraturan keselamatan udara di wilayah udara Suriah setiap hari.[IT/r]