Biden Memberi Tahu Xi China untuk 'Berhati-hati' setelah Pertemuan Putin

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden meminta timpalannya dari China Xi Jinping 'untuk berhati-hati' setelah Xi mengunjungi Moskow pada bulan Maret, pemimpin Amerika itu mengatakan kepada CNN. Dalam kutipan dari wawancara yang dirilis pada hari Sabtu (8/7), Biden mengatakan dia telah menyoroti apa yang disebutnya ketergantungan raksasa Asia itu pada investasi Eropa dan AS.

Presiden AS memperingatkan Beijing tentang dampak hubungan dengan Moskow terhadap investasi Barat"Saya berkata: Ini bukan ancaman. Ini pengamatan," kata Biden kepada CNN.“Sejak Rusia masuk ke Ukraina, 600 perusahaan Amerika telah keluar dari Rusia. Dan Anda telah memberi tahu saya bahwa ekonomi Anda bergantung pada investasi dari Eropa dan Amerika Serikat. Dan berhati-hatilah. Hati-hati,” imbuhnya.Setelah pembicaraan mereka di Moskow, Putin dan Xi menandatangani dokumen untuk memperdalam kemitraan strategis Rusia-China dan kerja sama ekonomi. Kedua pemerintah menekankan kesiapan mereka untuk bekerja menuju volume perdagangan sebesar $200 miliar atau lebih tinggi, dengan mata uang nasional semakin banyak digunakan dalam upaya de-dolarisasi perdagangan.Konflik di Ukraina juga dibahas selama kunjungan Moskow, dengan China mempertahankan posisi netralnya. Beijing telah berulang kali mengkritik "penyalahgunaan" sanksi ekonomi sepihak Barat dan telah melakukan upaya menuju resolusi damai di Ukraina, mengusulkan rencana perdamaian dua belas poin. Pada bulan Mei, seorang utusan khusus China mengunjungi beberapa negara, termasuk Rusia dan Ukraina, dalam upaya menengahi penyelesaian konflik.Wawancara CNN Biden datang ketika hubungan AS dengan China jauh dari tenang, dengan Taiwan dan masalah keamanan di kawasan Asia-Pasifik di antara masalah utama yang memperburuk hubungan yang tegang.Presiden Biden sendiri memprovokasi insiden diplomatik pada bulan Juni, ketika dia menyebut rekannya dari China sebagai "diktator" selama pidatonya. Sementara presiden AS menepis kekhawatiran bahwa komentarnya dapat menghambat upaya untuk meningkatkan hubungan, kedutaan besar China mengeluarkan protes resmi sebagai tanggapan, dan juru bicara kementerian luar negeri Mao Ning mengecam pernyataan itu sebagai "provokasi politik terbuka."[IT/r]