Sekutu AS Kecam Rencana Kirim Bom Cluster ke Kiev

IslamTimes - Kanada dan Inggris telah menjadi negara Barat terbaru yang menyuarakan keprihatinan atas keputusan Presiden AS Joe Biden untuk memberikan munisi tandan ke Ukraina. Kedua negara telah menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perjanjian PBB yang melarang persenjataan dan menentang penggunaannya dalam konflik saat ini dengan Rusia.

“Kami tidak mendukung penggunaan munisi tandan,” kata pemerintah Kanada kepada penyiar nasional CTV pada hari Sabtu (8/7). Ottawa “berkomitmen untuk mengakhiri efek munisi tandan terhadap warga sipil – terutama anak-anak,” bunyi pernyataan itu.Secara terpisah, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan kepada wartawan bahwa London juga tidak mendukung penggunaan bom cluster. “Inggris adalah penandatangan konvensi yang melarang produksi atau penggunaan munisi tandan dan melarang penggunaannya,” jelasnya, menambahkan bahwa London akan terus mendukung Ukraina melalui cara lain.Kanada mengatakan pihaknya "sepenuhnya patuh" dengan konvensi PBB yang melarang senjata tersebut, yang diadopsi pada 2008. Lebih dari 110 negara telah bergabung dalam perjanjian tersebut sejak saat itu.Bom cluster membawa submunisi ledak yang lebih kecil yang dilepaskan dalam penerbangan dan tersebar di area target, dan biasanya digunakan untuk melawan personel dan kendaraan lapis baja ringan. Mereka juga cenderung meninggalkan 'pakaian' yang tidak ditonjolkan yang dapat tetap berada di bekas zona konflik selama beberapa dekade.“Orang-orang terus mati karena penggunaan senjata jenis ini,” kata Earl Turcotte, seorang diplomat veteran Kanada dan aktivis perlucutan senjata kepada CTV. Mantan pejabat, yang memimpin delegasi Kanada pada pembicaraan konvensi tahun 2008 tentang munisi tandan, mendesak Ottawa untuk secara khusus “berbicara” menentang keputusan AS.“Poinnya harus dibuat dengan jelas dan tegas bahwa setiap munisi tandan manfaat militer segera mungkin akan dibatalkan dan jauh melebihi dampak kemanusiaannya terhadap warga Ukraina dalam jangka panjang,” kata Turcotte.Washington, bagaimanapun, mengambil posisi yang berbeda pada hari Sabtu. Ketika ditanya tentang potensi bahaya bagi penduduk sipil yang dapat ditimbulkan oleh bom buatan AS di Ukraina, seorang pejabat senior Pentagon mengatakan bahwa "hal terburuk bagi warga sipil di Ukraina adalah kemenangan Rusia."Langkah yang diumumkan oleh AS minggu ini telah memicu kekhawatiran di antara berbagai negara, termasuk beberapa sekutu Amerika, serta di PBB. Pada hari Jumat (7/7), Jerman menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian PBB yang melarang munisi tandan. Austria juga memperingatkan bahwa Barat akan mengirimkan sinyal yang salah dengan mengirimkan persenjataan semacam itu ke zona konflik, sementara Spanyol mengatakan bahwa itu tidak boleh digunakan oleh Ukraina "dalam keadaan apa pun".Moskow mengutuk keputusan Washington sebagai tindakan "putus asa" yang tidak akan mempengaruhi kampanye militer yang sedang berlangsung, tetapi akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi non-kombatan. AS akan "berbagi tanggung jawab penuh atas kematian... anak-anak Rusia dan Ukraina," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Sabtu (8/7).[IT/r]