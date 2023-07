Diplomat: Mata Uang BRICS yang Didukung Emas Akan Menguntungkan Iran, Melemahkan Dolar AS dan Euro

IslamTimes - Seorang diplomat senior Iran memuji rencana negara-negara anggota BRICS untuk memperkenalkan mata uang bersama dalam perdagangan internasional mereka, menekankan bahwa langkah tersebut akan terbukti bermanfaat bagi Iran dan menantang dominasi dolar AS dan Euro.

“Perubahan luar biasa sedang terjadi dalam ekonomi internasional,” kata kepala Kantor Asia Selatan Kementerian Luar Negeri Iran, Rasoul Mousavi, dalam sambutan publik pada hari Minggu (9/7).“Pengenalan mata uang yang didukung emas oleh BRICS, yang didukung oleh 41 negara dengan ekonomi besar dan berpengaruh, akan melemahkan dolar dan euro dan akan menguntungkan negara-negara seperti Iran, sementara orang Iran yang memiliki emas akan mengalami peningkatan nilai kekayaan mereka,” tambah Mousavi.Aliansi BRICS - dengan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota utama - baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengambangkan mata uang yang didukung emas untuk menyelesaikan pembayaran perdagangan internasional untuk menantang status cadangan global dolar AS.Blok dari lima negara diproyeksikan untuk memutuskan memperkenalkan mata uang BRICS baru selama pertemuan puncak berikutnya di Johannesburg, Afrika Selatan, pada bulan Agustus.Pemerintah Rusia mengkonfirmasi sehari sebelumnya bahwa Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan akan memperkenalkan mata uang perdagangan baru yang didukung oleh emas.RT yang dikelola negara juga melaporkan bahwa inisiatif tersebut menambah momentum baru pada tren de-dolarisasi yang sedang berlangsung dalam ekonomi global.Negara-negara anggota BRICS menyumbang lebih dari 40 persen populasi global dan sekitar seperempat dari PDB global.Berita itu muncul ketika tren global mengganti dolar AS dengan mata uang lokal dalam perdagangan barang dan transaksi telah meningkat, dengan negara-negara berharap untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Washington dan mencegahnya mengeksploitasi kekuatannya lebih lanjut dan mempersenjatai dolar globalnya. dominasi.Meskipun banyak ekonom mengatakan tidak ada mata uang lain yang dapat mendominasi AS dalam waktu dekat, ekonom terkemuka termasuk ekonom AS Nouriel Roubini, yang meramalkan krisis keuangan tahun 2008, tidak mengesampingkan kematian dolar sebagai mata uang cadangan dalam satu dekade.[IT/r]