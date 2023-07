Kepala Departemen Keuangan AS Memuji Hasil Pembicaraan China

IslamTimes - Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengakhiri kunjungan empat harinya ke Beijing dengan mengklaim kemajuan dalam memperbaiki hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia, tetapi dia berhenti membuat janji tentang pelonggaran pembatasan ekspor teknologi ke China.

Janet Yellen mengklaim bahwa kunjungannya ke Beijing adalah "langkah maju", tetapi dia tidak memberikan janji untuk melonggarkan pembatasan ekspor.“Tidak ada kunjungan yang akan menyelesaikan tantangan kami dalam semalam,” kata Yellen kepada wartawan pada hari Minggu (9/7) di Beijing. “Tapi perjalanan ini akan membantu membangun saluran komunikasi yang tangguh dan produktif dengan tim ekonomi baru China.”Pertemuan Yellen dengan Perdana Menteri Li Qiang dan para pemimpin China lainnya mengikuti serangkaian kemunduran dalam hubungan China-AS, termasuk dugaan campur tangan Washington dengan Taiwan dan insiden Februari di mana balon mata-mata China ditembak jatuh setelah melanggar wilayah udara AS. Salah satu masalah yang paling diperdebatkan antara kedua pemerintah adalah kampanye yang dipimpin AS untuk memblokir industri semikonduktor China memperoleh teknologi pembuatan chip yang canggih, setidaknya sebagian karena kekhawatiran tentang penerapannya dalam kecerdasan buatan.Kepala keuangan AS membela pembatasan ekspor Washington, dengan mengatakan “itu didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional yang langsung. Mereka tidak dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas China.” Pejabat China mengklaim bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden "menggeneralisasi" masalah keamanan nasional dengan cara yang menyabotase hubungan perdagangan normal.Yellen berjanji untuk mendengarkan keluhan China tentang pembatasan perdagangan dan mungkin "menanggapi konsekuensi yang tidak diinginkan" dari tindakan tersebut. Namun, dia menolak untuk membuat janji tentang pelonggaran pembatasan ekspor. Beijing membalas awal bulan ini, memberlakukan pembatasan ekspor galium dan bahan mentah lainnya yang digunakan dalam produksi semikonduktor.Kunjungan tingkat tinggi terbaru AS ke China terjadi sekitar tiga minggu setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Diplomat top Amerika mengklaim pembicaraan itu akan membantu menstabilkan hubungan, tetapi suatu hari setelah perjalanannya berakhir, Biden menyebut Xi sebagai "diktator" saat berbicara dengan donor Partai Demokrat di California. Pemerintah China menanggapi dengan mengajukan pengaduan resmi di Washington dan memanggil Duta Besar AS untuk China Nicholas Burns untuk menyampaikan teguran resmi atas apa yang disebutnya sebagai "provokasi politik."Pejabat China telah berulang kali mengecam Washington karena berusaha mempertahankan kekuatan "hegemonik" dan menghambat pembangunan China. Yellen membantah memiliki niat seperti itu, dengan mengatakan, “Presiden Biden dan saya tidak melihat hubungan antara AS dan China melalui kerangka konflik kekuatan besar. Kami percaya bahwa dunia ini cukup besar bagi kedua negara kami untuk berkembang.”[IT/r]