Korea Utara Memperingatkan AS untuk Waspada terhadap 'Kecelakaan yang Mengejutkan'

IslamTimes - Militer Korea Utara menuduh Pentagon memperparah ketegangan ke tingkat kritis dan mendorong kawasan itu lebih dekat dari sebelumnya ke bencana nuklir, memperingatkan bahwa salah langkah dapat menyebabkan "kecelakaan yang mengejutkan", menurut pernyataan panjang yang disiarkan oleh media pemerintah di Senin (10/7).

Pyongyang menuduh Washington melakukan "pemerasan nuklir" dan memata-matai "di luar tingkat masa perang".Semenanjung Korea berada di ambang "konflik nuklir karena tindakan militer provokatif AS," klaim Kementerian Pertahanan di Pyongyang, mengacu pada rencana Washington untuk mengirim kapal selam bersenjata nuklir ke Korea Selatan secara bergiliran.“Upaya AS untuk memperkenalkan senjata nuklir strategis ke semenanjung Korea adalah pemerasan nuklir yang paling tidak terselubung terhadap DPRK dan negara-negara tetangganya serta ancaman dan tantangan besar bagi perdamaian dan keamanan regional dan global,” kata juru bicara militer yang tidak disebutkan namanya. .Pyongyang kemudian menuduh Washington secara drastis meningkatkan kegiatan mata-matanya dan berulang kali melanggar wilayah udara Korea Utara, menambahkan bahwa AS “pasti harus membayar mahal untuk spionase udara provokatifnya.”“Tidak ada jaminan bahwa kecelakaan mengejutkan seperti jatuhnya pesawat pengintai strategis Angkatan Udara AS tidak akan terjadi di Laut Timur Korea,” kata juru bicara itu, mendesak AS untuk “mengingat nasib tragis” mata-mata udaranya. aset, yaitu jatuhnya pesawat EC-121 pada tahun 1969 dan helikopter OH-58 pada tahun 1994.Korea Utara mengklaim telah “mempertahankan kesabaran dan pengendalian diri sepenuhnya,” tetapi memperingatkan bahwa “semuanya ada batasnya,” dan bahwa “AS mendekati titik kritis yang harus diperhatikan.”AS dan Korea Selatan mengintensifkan latihan udara dan angkatan laut bersama mereka tahun ini, dengan Pentagon mengerahkan aset strategis seperti pembom berat dan kapal induk. Korea Utara menganggap penempatan AS di dekat wilayahnya sebagai "provokasi", dan biasanya menanggapi dengan ancaman verbal, latihannya sendiri, atau uji coba senjata baru.Presiden AS Joe Biden dan mitranya dari Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, pada bulan April mengumumkan program peningkatan kerja sama nuklir. Di bawah Deklarasi Washington, AS secara berkala akan mengerahkan kapal selam dan pembom bersenjata nuklir ke negara Asia untuk pertama kalinya dalam hampir setengah abad. Meskipun tidak ada jangka waktu yang jelas untuk penyebarannya, sebuah kapal selam bertenaga nuklir AS, yang dipersenjatai dengan rudal jelajah tetapi tidak ada nuklir, berlabuh di Busan bulan lalu.[IT/r]