Korea Utara Mengancam Akan Menembak Jatuh Pesawat Pengintaian AS Jika Wilayah Udaranya Dilanggar

IslamTimes - Korea Utara mengancam akan menembak jatuh pesawat pengintai Amerika Serikat jika mereka melanggar wilayah udaranya dan menyeberang ke wilayahnya.

Pyongyang mengeluarkan peringatan keras Senin (10/7) pagi melalui juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional negara itu yang tidak disebutkan namanya, yang dikutip oleh Kantor Berita Pusat Korea [KCNA] mengatakan.Peringatan itu muncul setelah para pejabat Korea Utara mengklaim bahwa pesawat pengintai AS baru-baru ini melanggar wilayah udara negara itu di dekat pantai timur.“Terutama di Laut Timur, pesawat pengintai strategis Angkatan Udara AS beberapa kali melanggar wilayah udara Republik Demokratik Rakyat Korea puluhan kilometer,” kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya, menggunakan nama resmi Korea Utara."Tidak ada jaminan bahwa insiden mengejutkan di mana pesawat pengintai strategis angkatan udara AS ditembak jatuh di Laut Timur tidak akan terjadi," tambah juru bicara itu.Pernyataan itu juga mengutip kasus-kasus sebelumnya di mana Korea Utara telah menembak jatuh atau mencegat pesawat AS di perbatasannya dengan Korea Selatan dan di lepas pantainya.Korea Utara sering mengecam AS karena menerbangkan pesawat pengintainya di dekat semenanjung.Kantor berita resmi Korut juga mengecam langkah AS baru-baru ini yang mengirimkan kapal selam bertenaga nuklir ke perairan dekat Semenanjung Korea.Kapal selam itu tiba di kota pelabuhan Busan Korea Selatan bulan lalu, menandai pertama kalinya dalam hampir enam tahun sebuah kapal selam diklasifikasikan sebagai "SSGN," atau kapal selam rudal jelajah, berhenti di sebuah pelabuhan di Korea Selatan.Dalam sebuah pernyataan pada 16 Juni, Kepala Staf Gabungan [JCS] AS mengumumkan bahwa dengan memanggil kapal selam ke pelabuhan, Seoul dan Washington bermaksud untuk "menguji kemampuan perang khusus dan interoperabilitas mereka" untuk menanggapi apa yang mereka sebut "ancaman yang berkembang. ” dari Korea Utara melalui latihan perang bersama.Juga bulan lalu, sebuah pembom strategis B-52 AS ikut serta dalam latihan udara dengan Korea Selatan.KCNA mengatakan pengenalan aset nuklir strategis AS ke Semenanjung Korea merupakan "pemerasan nuklir yang paling tidak terselubung" terhadap Korea Utara dan negara-negara kawasan lainnya, menambahkan bahwa langkah tersebut menciptakan situasi yang membawa konflik nuklir lebih dekat ke kenyataan dan menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian.Pyongyang juga menganggap Washington bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut."Apakah situasi ekstrem, yang diinginkan oleh siapa pun, tercipta atau tidak di Semenanjung Korea tergantung pada tindakan AS di masa depan, dan jika situasi tiba-tiba terjadi ... AS akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya untuk itu," katanya.Pyongyang menambahkan bahwa langkah untuk mengarungi kapal selam nuklir di dekat Semenanjung Korea telah menciptakan "situasi yang sangat berbahaya yang membuat kita tidak mungkin untuk tidak secara realistis menerima skenario terburuk dari konfrontasi nuklir."[IT/r]