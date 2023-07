Rusia: AS Mengakui 'Kejahatan Perang' dengan Membenarkan Pengiriman Bom Curah ke Kiev

IslamTimes - Duta Rusia untuk Washington telah mengecam pembenaran AS untuk mengirimkan bom cluster yang dilarang secara global ke Ukraina dengan memprediksi lebih banyak korban sipil dalam konflik yang berkecamuk di pihak Rusia, mengecam analogi yang diputarbalikkan dengan pengakuan AS atas "kejahatan perang".

“Kami telah mencatat… [juru bicara NSC] pernyataan John Kirby tentang penyediaan munisi tandan ke Ukraina. Pejabat de facto mengakui Amerika Serikat melakukan kejahatan perang selama konflik Ukraina,” kata Duta Besar Rusia untuk Washington Anatoly Antonov dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (9/7).Antonov lebih lanjut menekankan bahwa AS tidak peduli tentang menyebabkan lebih banyak kematian dan kehancuran jauh dari perbatasannya setelah juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengakui bahwa beberapa warga sipil "kemungkinan besar akan terluka" oleh bom curah yang dipasok AS.Dia merujuk pada pernyataan Kirby selama wawancara ABC News sebelumnya pada hari Minggu, ketika dia mengatakan dia yakin “kita semua bisa setuju bahwa lebih banyak warga sipil telah dan akan terus dibunuh oleh pasukan Rusia… daripada kemungkinan akan dirugikan oleh penggunaan munisi tandan ini.”Antonov lebih lanjut mengecam ucapan Kirby, bersikeras bahwa logika bengkok seperti itu bermuara pada, "itu tidak akan menjadi lebih buruk."“Dia secara terang-terangan menyatakan bahwa warga sipil akan menjadi korban senjata tipe cluster AS. Menurut pandangan sesat dari perwakilan Gedung Putih, ini tidak lebih merugikan daripada tindakan Rusia,” tambahnya kemudian dalam sebuah pernyataan yang diposting di halaman media sosial Telegram miliknya.Gedung Putih mengumumkan keputusannya untuk memasok Ukraina dengan amunisi yang dilarang pada hari Jumat, memicu kekhawatiran dan keberatan yang disuarakan bahkan oleh sekutu dekat AS – seperti Inggris, Kanada, Spanyol, Jerman dan Austria – serta PBB dan organisasi internasional lainnya serta manusia. kelompok hak asasi, mengutip rekam jejak senjata yang terbukti merugikan warga sipil tak berdosa bahkan setelah perang usai.Pentagon: 'Kemenangan Rusia' lebih buruk daripada kematian warga sipil oleh bom curahSementara seorang pejabat senior Departemen Pertahanan AS sebelumnya menggemakan pernyataan Kirby pada hari Minggu (9/7), bersikeras pada hari Jumat bahwa ketakutan Washington akan keberhasilan medan perang Rusia lebih besar daripada kekhawatiran tentang potensi korban sipil akibat pengiriman bom curah AS ke Ukraina.“Hal terburuk bagi warga sipil di Ukraina adalah Rusia memenangkan perang. Jadi penting bahwa mereka tidak melakukannya,” kata Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan Colin Kahl saat membela keputusan Gedung Putih untuk mengirim senjata pemusnah massal ke Kiev dalam konferensi pers pada hari Jumat.Dia menambahkan bahwa Kiev telah berjanji untuk tidak menggunakan munisi tandan di daerah perkotaan yang berpenduduk sipil dan untuk menyimpan catatan di mana senjata dikerahkan untuk mempermudah upaya pembersihan ranjau di masa depan. Pejabat itu juga menggambarkan pengiriman itu sebagai tindakan sementara sampai pendukung Barat Kiev dapat meningkatkan produksi peluru konvensional.Dalam sebuah wawancara dengan Farid Zakaria dari CNN, Presiden AS Joe Biden menggambarkan keputusan untuk memasok peluru kontroversial ke Ukraina sebagai "sulit". Dia mengatakan bahwa itu sebagian dimotivasi oleh fakta bahwa baik Kiev dan Washington mengakui kekurangan amunisi biasa, menambahkan bahwa Ukraina “membutuhkan” munisi tandan untuk mencegah Rusia menghentikan serangan balasannya yang sedang berlangsung.Moskow juga bereaksi dengan marah terhadap keputusan Washington untuk memasok senjata pemusnah massal ke Ukraina pada hari Sabtu (8/7), menggambarkan langkah itu sebagai "tindakan putus asa" di tengah kegagalan Kiev untuk membuat banyak kemajuan dalam serangan balasannya terhadap pasukan Rusia."Ini adalah tindakan putus asa dan menunjukkan kelemahan dengan latar belakang kegagalan serangan balik Ukraina yang banyak dipuji," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam pernyataan hari Sabtu.Pernyataan itu menggemakan pernyataan meremehkan sebelumnya oleh Antonov, mengecam tindakan AS sebagai tanda "impotensi mereka", membuat mereka "melakukan kegilaan baru"."Amunisi cluster adalah tanda keputusasaan," tegasnya pada hari Jumat seperti dikutip dalam sebuah laporan oleh Sputnik News. "Tindakan seperti itu berbicara tentang pengakuan oleh Amerika Serikat dan satelitnya atas impotensi mereka."Namun, dia menambahkan: "Di sini mereka tidak mau mengakui kegagalan mereka sendiri dan kegagalan upaya Angkatan Bersenjata Ukraina untuk melakukan serangan terhadap wilayah Rusia. Oleh karena itu, mereka melakukan kegilaan baru."[IT/r]