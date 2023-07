Tehran: Orang Eropa yang Tidak dalam Posisi untuk Membuat Tuduhan, Harus Dimintai Pertanggungjawaban atas Kekurangan di JCPOA

Nasser Kan'ani, the Iranian Foreign Ministry spokesman

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah mengecam tiga penandatangan Eropa untuk perjanjian JCPOA dengan Republik Islam yang tidak bertanggung jawab, mengatakan mereka harus bertanggung jawab karena gagal memenuhi kewajiban mereka sendiri.

Nasser Kan'ani membuat pernyataan dalam jumpa pers pada hari Senin (10/7), setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini tentang Resolusi 2231, yang mendukung JCPOA (Rencana Komprehensif Aksi Bersama).Kan'ani melanjutkan dengan mengatakan bahwa Jerman, Prancis, Inggris menghindari pemenuhan kewajiban mereka dalam kerangka kesepakatan setelah Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut, menambahkan bahwa terlepas dari janji yang mereka buat, mereka tidak dapat menebus penarikan Washington.“Kami percaya pemerintah Eropa sama bertanggung jawabnya dengan Amerika Serikat dalam memenuhi kewajiban mereka dan harus dimintai pertanggungjawaban karena gagal melakukannya,” katanya.Juru bicara kementerian luar negeri selanjutnya meminta para penandatangan kesepakatan nuklir Eropa untuk mematuhi komitmen mereka, alih-alih membuat tuduhan terhadap Iran.Dia juga mengatakan Iran tidak menerima tuduhan Barat, menekankan bahwa tindakan seperti itu tidak konstruktif dan tidak akan mengarah ke mana pun.Kan'ani juga menekankan bahwa setiap sanksi baru berdasarkan klaim tak berdasar sepenuhnya ditolak dan Iran berhak untuk menanggapi setiap tindakan yang tidak bertanggung jawab pada waktu yang tepat, sambil mencela "sebagai pelanggaran hak asasi manusia" sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh AS dan sekutunya di Iran.Iran membuktikan sifat damai dari program nuklirnya kepada dunia dengan menandatangani JCPOA dengan enam kekuatan dunia. Namun, keluarnya Washington pada Mei 2018 dan penerapan kembali sanksi berikutnya terhadap Tehran membuat masa depan kesepakatan itu dalam ketidakpastian.Upaya diplomatik multilateral untuk menghidupkan kembali JCPOA telah terhenti sejak Agustus lalu, dengan Iran menyalahkan Amerika Serikat karena gagal menjamin bahwa dia tidak akan meninggalkan kesepakatan itu lagi.Mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian yang didukung PBB pada Mei 2018 dan memberlakukan apa yang disebutnya sanksi "tekanan maksimum" terhadap Iran.Iran telah berulang kali mengumumkan bahwa kebangkitan JCPOA dimungkinkan jika AS dan Eropa yang menandatangani perjanjian memiliki keinginan untuk mencapai tujuan itu, memperingatkan bahwa kesempatan itu tidak akan bertahan selamanya.Kan'ani lebih lanjut mengecam putusan pengadilan federal AS bahwa Iran harus membayar lebih dari $3,3 juta sebagai ganti rugi kepada pembangkang Iran Masih Alinejad karena menahan saudara laki-lakinya.Alinejad merilis keputusan pengadilan dalam sebuah posting di akun Twitternya pada hari Minggu (9/7).“Kami tidak menerima perampokan Amerika atas properti negara lain dengan cara apa pun. Orang Amerika menggunakan undang-undang internal mereka sendiri untuk mengeluarkan perintah ke negara lain dan kemudian menyentuh sumber daya negara tersebut; Tindakan ini benar-benar ilegal dan melanggar hukum internasional,” katanya.Pejabat Iran itu juga mengatakan hubungan antar negara didasarkan pada dua prinsip saling menghormati, menekankan bahwa AS tidak pernah mengikuti prinsip ini terkait Iran dan selalu melakukan pelanggaran.Kan'ani menyatakan bahwa Iran pada dasarnya tidak membatasi komunikasi timbal balik dengan negara yang berbeda berdasarkan rasa saling menghormati, menekankan bahwa selama Washington tidak secara serius mengubah perilakunya dan berbicara kepada bangsa Iran dari posisi supremasi dan dominasi, pada dasarnya mengusulkan sebuah tinjauan hubungan antara kedua belah pihak tidak ada artinya.Di tempat lain dalam sambutannya, Kanaani mengatakan Iran dan Azerbaijan saat ini berada di “jalur yang sangat baik dan konstruktif” untuk memperbaiki hubungan mereka menyusul meningkatnya ketegangan baru-baru ini.“Kedua belah pihak setuju untuk mengatasi hambatan di jalur hubungan bilateral, termasuk serangan terhadap kedutaan Azerbaijan di Teheran, dan mengembalikan hubungan normal,” katanya.Dia juga mengatakan bahwa selama kunjungan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian baru-baru ini ke Baku, dia mengadakan pembicaraan yang “baik dan konstruktif” dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.“Semangat percakapan dan isinya menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar,” tambahnya.Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov menggarisbawahi pentingnya hubungan antara Iran dan Azerbaijan dari sudut pandang Baku.“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian ke Azerbaijan, partisipasinya dalam pertemuan tingkat menteri Gerakan Non-Blok, serta pertemuannya dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dalam kunjungan ini,” katanya, menurut ke Tren.“Kami melihat niat Iran untuk mengambil langkah serius untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Dalam hal ini, Azerbaijan akan mengambil langkah-langkah yang memadai dan timbal balik,” tambahnya.Amir-Abdollahian tiba di ibu kota Azerbaijan Baku pada 5 Juli untuk mengambil bagian dalam Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok (GNB) selama dua hari.Dia menyoroti kebijakan Iran untuk mengkonsolidasikan hubungan bertetangga dan pencapaiannya yang luar biasa dalam perang melawan terorisme, selama pidatonya di Pertemuan Menteri GNB Biro Koordinasi.Dia juga mengadakan pertemuan dengan presiden Azerbaijan dan rekan-rekannya dari Turki, Irak, Malaysia, Sudan, Belarusia, Suriah, Kuwait, dan Nikaragua.Kunjungannya terjadi ketika insiden penembakan di kedutaan Azerbaijan di Tehran pada Februari menyebabkan ketegangan diplomatik antara kedua negara.[IT/r]