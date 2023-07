Komandan: IRGC Menggagalkan Upaya 'Berisiko' AS untuk Mencegah Penyitaan Kapal Tanker Asing yang Menyelundupkan Minyak Iran

IslamTimes - Amerika Serikat melakukan upaya "tidak profesional dan berisiko" untuk menghalangi penyitaan kapal tanker minyak asing yang menyelundupkan bahan bakar Iran di Teluk Persia pekan lalu, tetapi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) berhasil menyita kapal tersebut, menurut seorang komandan IRGC.

Kapal yang mendapat dukungan militer dari Amerika Serikat ditangkap oleh pasukan angkatan laut IRGC pada hari Kamis (6/7), Laksamana Muda Ramazan Zir-Rahi, komandan zona angkatan laut kedua IRGC, mengumumkan pada hari Senin (10/7).Dia mengatakan bahwa Angkatan Laut AS mencoba untuk campur tangan ketika pasukan angkatan laut IRGC bergerak untuk mencegat kapal tanker minyak yang terlibat dalam penyelundupan satu juta liter minyak dan gas Iran.“Pada tanggal 6 Juli, pasukan zona angkatan laut kedua IRGC sedang memeriksa sebuah kapal dengan nama komersial NADA 2 yang terlibat dalam penyelundupan minyak dan gas Republik Islam yang terorganisir di Teluk Persia, ketika Amerika memulai serangkaian tindakan tidak profesional dan berisiko untuk mencegah tindakan hukum ini,” katanya.Rekaman menunjukkan saat IRGC Iran menyita sebuah kapal tanker minyak asing yang menyelundupkan bahan bakar negara di Teluk Persia. pic.twitter.com/WzPe9vxc6n— PressTV Extra (@PresstvExtra) 10 Juli 2023Komandan mengatakan pasukannya menemukan selama inspeksi bahwa kapten kapal penyusup sedang berkomunikasi dengan pusat komando dan kontrol AS di wilayah tersebut, mencari bantuan untuk melarikan diri.Zir-Rahi mengatakan jelas dalam percakapan yang direkam antara petugas di pusat kontrol dan komando AS dan kapten bahwa perwira Amerika itu memintanya untuk menghentikan mesin dan menunggu bantuan. Kapten diperintahkan untuk "mematikan mesin kapal sampai pasukan militer Amerika datang untuk meminta bantuan."Angkatan Laut AS mengerahkan jet tempur, pesawat pengintai, helikopter, dan kapal patroli untuk mencegah operasi Iran, jelas sang komandan.“Amerika mengirimkan dua pesawat tempur permukaan A-10, pesawat pengintai berawak P-8A, dua helikopter Hawk C, pesawat nirawak MQ9 dan mengirim kapal patroli AS ke lokasi tersebut,” kata Zir-Rahi.Menekankan bahwa Amerika berusaha sampai saat terakhir untuk mencegah penyitaan kapal penyusup, Zir-Rahi berkata, “Dengan kewaspadaan, ketepatan, perilaku profesional, dan kekuatan Angkatan Laut IRGC, tindakan ilegal dan tidak profesional Amerika di Teluk Persia dihadapkan dan mengakibatkan kegagalan dan penghinaan mereka.”Laporan media negara mengumumkan pada hari Kamis bahwa pasukan angkatan laut IRGC telah menyita sebuah kapal dengan 900 ton bahan bakar selundupan dan menangkap semua 12 awak kapal.Tidak ada rincian lebih lanjut tentang identitas kapal dan kewarganegaraan anggota awaknya yang dirilis pada saat itu.Angkatan Laut IRGC menyita lebih dari 50 juta liter bahan bakar selundupan, terutama solar, dalam berbagai misi tahun lalu.Itu selama beberapa tahun terakhir telah menggagalkan beberapa serangan terhadap kapal tanker Iran dan asing di wilayah Teluk Persia yang strategis dan laut lepas lainnya.[IT/r]