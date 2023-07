Korea Utara: Pesawat Mata-Mata AS Melanggar Zona Ekonomi, Memperingatkan Tindakan Tegas

IslamTimes - Korea Utara mengatakan sebuah pesawat mata-mata militer AS telah beberapa kali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif [ZEE] negara itu, hanya sehari setelah Pyongyang memperingatkan bahwa mereka dapat menembak jatuh setiap pesawat pengintai Amerika yang memasuki wilayah udaranya.

Berbicara pada hari Selasa (11/7) melalui pernyataan yang dibawa oleh Kantor Berita Pusat Korea [KCNA] resmi, Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengatakan sebuah pesawat mata-mata AS telah memasuki ZEE Korea Utara delapan kali pada hari Senin.Dia mengatakan intrusi zona ekonomi terjadi di lepas pantai timur Semenanjung Korea 435 kilometer [270 mil] timur Thongchon di Provinsi Kangwon dan 276 kilometer [171 mil] tenggara Uljin di Provinsi Gyeongsang Utara.Kim menambahkan bahwa Korut tidak akan menanggapi secara langsung kegiatan pengintaian AS di luar zona ekonomi eksklusifnya, tetapi memperingatkan bahwa mereka akan mengambil "tindakan tegas" jika militer AS melewati garis demarkasi militer maritimnya.Zona ekonomi eksklusif suatu negara membentang 200 mil laut dari zona teritorial 12 mil laut di sekitar pantainya. Dalam ruang itu, negara memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya laut.Dalam pernyataan terpisah, Kim memperingatkan bahwa pasukan Amerika akan menghadapi "penerbangan yang sangat kritis" jika mereka melanjutkan "intrusi ilegal" ke wilayah udara Korea Utara. Dia juga mengulangi peringatan sebelumnya bahwa penerbangan semacam itu dapat ditembak jatuh oleh pertahanan udara negaranya.Menyebut masalah ini "salah satu antara Tentara Rakyat Korea dan pasukan AS," Kim melanjutkan dengan memberi tahu Korea Selatan untuk tidak terlibat dalam masalah ini.Peringatannya ke Seoul datang setelah Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengklaim dalam pernyataan Senin malam bahwa Pyongyang meningkatkan ketegangan dengan menggunakan ancaman atas apa yang dikatakannya sebagai "aktivitas penerbangan normal" oleh aliansi Korea Selatan-AS.Perkembangan baru terjadi setelah Senin (10/7) pagi, Korea Utara mengancam akan menembak jatuh pesawat pengintai Amerika Serikat jika mereka melanggar wilayah udaranya dan menyeberang ke wilayahnya.Pyongyang mengeluarkan peringatan keras melalui juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional yang tidak disebutkan namanya.Pejabat Korea Utara mengatakan pesawat pengintai AS baru-baru ini melanggar wilayah udara negara itu di dekat pantai timur.“Terutama di Laut Timur, pesawat pengintai strategis Angkatan Udara AS beberapa kali melanggar wilayah udara Republik Demokratik Rakyat Korea puluhan kilometer,” kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya, menggunakan nama resmi Korea Utara."Tidak ada jaminan bahwa insiden mengejutkan di mana pesawat pengintai strategis angkatan udara AS ditembak jatuh di Laut Timur tidak akan terjadi," tambah juru bicara itu.[IT/r]