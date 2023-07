Lebih Banyak Kejahatan Zionis terhadap Palestina di Al-Quds yang Diduduki, Tepi Barat

IslamTimes - Pasukan pendudukan Zionis Israel pada hari Selasa (11/7) menembak dan melukai seorang Palestina dan menahan dua orang lainnya selama serangan militer di kamp pengungsi Askar, sebelah timur kota Nablus Tepi Barat yang diduduki.

Ahmad Jibril, kepala Departemen Darurat dan Ambulans di Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS), mengatakan bahwa seorang warga Palestina ditembak dengan peluru tajam di leher, mencatat bahwa dia dibawa ke rumah sakit, di mana kondisinya dilaporkan ke menjadi stabil.Sumber-sumber lokal menambahkan bahwa pasukan pendudukan Israel menahan dua warga Palestina, termasuk seorang mantan tahanan, setelah menggerebek dan menggeledah rumah mereka.Pemukim Zionis merebut rumah keluarga Sub Laban di Kota Tua YerusalemPemukim Israel Selasa (11/7) merebut rumah keluarga Sub Laban di Kota Tua di Yerusalem setelah membobolnya di bawah perlindungan pasukan Zionis Israel dan secara paksa mengevakuasinya dari penduduknya dan menahan para aktivis yang mendukung keluarga tersebut.Ahmad Sub Laban, seorang warga di rumah itu, mengatakan bahwa satu-satunya yang diambil keluarga dari rumah itu adalah sebatang pohon setua putranya yang berusia 17 tahun sampai mereka kembali ke sana.Batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas pendudukan Zionis Israel untuk mengevakuasi keluarga Sub Laban dari rumah mereka berakhir Minggu lalu,Beberapa tahun yang lalu, pemukim Zionis Israel merebut bagian atas bangunan dan bagian lainnya, sementara rumah keluarga Sub Laban tetap berada di tengah bangunan yang dikelilingi pemukiman di semua sisinya.Pada tahun 2016, pengadilan pendudukan Zionis Israel melarang anggota keluarga Sub Laban Yerusalem, Raafat, Ahmed, istri dan anak-anaknya, serta saudara perempuan mereka, untuk tinggal di dalam rumah, yang menyebabkan pembubaran keluarga.Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan penyitaan rumah dilakukan dalam konteks pembersihan etnis, menyerukan organisasi internasional untuk mengutuk kejahatan Zionis Israel.Sementara itu, bentrokan antara pemuda Palestina dan pasukan pendudukan Zionis menyebabkan sejumlah korban luka dan kasus mati lemas di Ramallah dan Jenin.Salah satu pemukim Zionis terluka dalam serangan penikaman di Ramallah barat, sementara penikam melarikan diri dari tempat kejadian.Pejuang perlawanan Palestina menyerang situs militer Zionis di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki.Di sisi lain, dijaga oleh pasukan pendudukan Zionis Israel, puluhan pemukim Zionis menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa pada hari Selasa (11/7).Otoritas pendudukan Zionis dilaporkan berencana membangun 450 rumah pemukim di Kota Al-Quds.[IT/r]