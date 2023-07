Anggota Parlemen: FBI Berkolusi dengan Ukraina dalam Penumpasan Media Sosial 

IslamTimes - FBI bekerja sama dengan Dinas Keamanan Ukraina (SBU) untuk menekan akun media sosial yang menyebarkan dugaan “disinformasi Rusia,” tetapi berakhir dengan menandai halaman yang dijalankan oleh Departemen Luar Negeri AS dan jurnalis Amerika, sebuah laporan oleh Komite Kehakiman DPR telah mengungkapkan.

Biro tersebut gagal memeriksa dengan baik informasi yang diberikan oleh Kiev, kata Komite Kehakiman DPR ASDirilis pada hari Senin (11/7), laporan tersebut menuduh FBI tidak memeriksa dengan benar daftar akun yang diberikan oleh SBU sebelum mengirimkannya ke Meta, Google, dan Twitter.Akibatnya, kedua agensi "menandai akun asli orang Amerika untuk perusahaan media sosial, termasuk akun Departemen Luar Negeri AS yang terverifikasi dan milik jurnalis Amerika," dan meminta agar halaman tersebut dihapus, dokumen tersebut membaca.Dalam beberapa kesempatan, FBI menindaklanjuti untuk memastikan bahwa "akun-akun ini dihapus," menurut laporan tersebut, yang didasarkan pada dokumen yang dipanggil dari Meta dan Alphabet pada bulan Februari.Dalam salah satu daftar SBU yang diteruskan oleh FBI ke Meta, akun Instagram resmi Departemen Luar Negeri AS berbahasa Rusia digambarkan sebagai “mendistribusikan konten yang mempromosikan perang, secara tidak akurat mencerminkan peristiwa di Ukraina, membenarkan kejahatan perang Rusia di Ukraina melanggar hukum internasional,” kata laporan itu.CNN menunjukkan bahwa Meta, yang memiliki Instagram dan Facebook, tampaknya tidak memenuhi permintaan untuk menghapus halaman Departemen Luar Negeri.Permintaan moderasi lain yang diajukan ke Facebook oleh badan keamanan domestik AS termasuk daftar 5.165 akun, kata Komite Kehakiman DPR.Laporan tersebut mengutip email dari seorang karyawan senior Twitter yang mengindikasikan kepada FBI bahwa "beberapa akun jurnalis Amerika dan Kanada" ada di salah satu daftar yang dikirim ke perusahaan oleh agensi tersebut.Platform alfabet Google dan YouTube juga didekati untuk menyensor akun yang diduga pro-Rusia. Seorang anggota tinggi tim keamanan siber Google mengatakan kepada penulis laporan bahwa perusahaan telah "dibanjiri dengan berbagai permintaan" untuk menghapus konten, terutama dari "pemerintah Ukraina, pemerintah Eropa Timur lainnya, Uni Eropa, dan Komisi Eropa.”Komite Kehakiman DPR menyarankan bahwa FBI telah "melanggar hak Amandemen Pertama orang Amerika dan berpotensi merusak keamanan nasional kita" melalui kemitraannya dengan SBU, mengklaim bahwa yang terakhir telah "disusupi oleh aktor yang berpihak pada Rusia."Penulis makalah mencatat pembersihan di dalam SBU oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelensky musim panas lalu, yang membuat kepala agensi dipecat dan ratusan kasus kriminal diluncurkan terhadap karyawan atas tuduhan pengkhianatan.Laporan tersebut dirilis menjelang kesaksian Direktur FBI Christopher Wray di hadapan Komite Kehakiman DPR, yang dijadwalkan pada hari Rabu (12/7).Seorang pembantu Komite Kehakiman mengatakan kepada CNN bahwa Partai Republik di panel berencana untuk menanyai Wray tentang isi makalah dan menggunakannya untuk mengklaim bahwa FBI ikut campur dalam kebebasan berbicara.[IT/r]