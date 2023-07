NYT: AS Mempertimbangkan Memasok Rudal ATACMS ke Ukraina

IslamTimes - Laporan menyebutkan bahwa pemerintah AS sedang melakukan "perdebatan diam-diam" tentang pengiriman rudal permukaan-ke-permukaan ke Ukraina, sehari setelah Prancis mengumumkan akan memasok rudal jarak jauh ke Kiev.

Ukraina telah lama meminta AS untuk Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat [ATACMS] yang memiliki jangkauan hampir 190 mil. Ini 40 mil lebih dari rudal yang telah disetujui Prancis dan Inggris untuk diberikan ke Kiev.Gedung Putih sejauh ini menahan diri, karena takut Ukraina akan menggunakan rudal untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, yang semakin meningkatkan konflik. Pentagon juga telah memperingatkan bahwa persenjataan ATACMS mereka relatif kecil, dan misil tersebut ditujukan untuk rencana militer lainnya, di tempat-tempat termasuk Semenanjung Korea.Namun, dua pejabat AS dan satu pejabat Eropa yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada The New York Times bahwa saat ini ada perdebatan administrasi internal atas masalah tersebut. Laporan itu muncul ketika para pemimpin NATO bertemu di ibu kota Lituania, Vilnius, untuk membahas upaya bersama untuk membantu Ukraina, yang serangan balasannya berjalan lambat.Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Selasa bahwa Paris akan mengirim rudal SCALP ke Kiev. Para pemimpin NATO juga setuju untuk memasok 25 tank Leopard lagi, 40 kendaraan tempur infanteri tambahan, dan dua lagi peluncur rudal pertahanan udara Patriot dalam paket $770 juta dari Jerman, sementara Norwegia mengumumkan $240 juta untuk peralatan yang tidak ditentukan.Presiden Joe Biden, yang setuju untuk memberikan munisi tandan kepada Ukraina minggu lalu, akan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Rabu. Mereka diharapkan untuk membahas lebih banyak pasokan senjata.[IT/r]