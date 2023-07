Biden Salah Lagi: Rusia Harus Berhenti Menyerang Rusia

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mencampuradukkan Rusia dan Ukraina saat berpidato di KTT NATO di Vilnius, Lituania pada hari Rabu (12/7). Kekeliruannya terjadi hanya beberapa hari setelah juru bicara Departemen Luar Negeri AS membuat kekeliruan yang sama ketika mengacu pada konflik saat ini.

“Rusia dapat mengakhiri perang ini besok dengan menarik pasukannya dari Ukraina, memulihkan perbatasan internasionalnya dan menghentikan serangannya, serangannya yang tidak manusiawi, terhadap Rusia,” kata Biden pada hari Rabu (12/7). "Maksud saya dengan Rusia, di Ukraina," dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri.Pada Selasa (11/7) malam, seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan bahwa Biden sedang mempersiapkan "pidato besar besok" dan baru saja menyelesaikan "urusan resmi empat hari penuh", dan akan melewatkan makan malam yang diselenggarakan oleh Presiden Lituania Gitanas Nauseda. Kritikus menanggapi dengan memposting foto Biden bersantai di pantai di Delaware pada hari Minggu (9/7), menjelang perjalanannya ke Eropa.Biden memiliki sejarah panjang kesalahan verbal, yang coba disingkirkan oleh pers yang simpatik sebagai peninggalan dari dugaan gagap masa kecil. Dua minggu lalu, pada konferensi pers dadakan di luar Gedung Putih, Biden secara membingungkan mengklaim bahwa Rusia "kalah perang di Irak". Banyak outlet AS mencoba mengedit bagian "Irak" saat mengutipnya, tetapi ucapannya direkam langsung dalam video.Namun, pada hari Senin (10/7), outlet Axios melaporkan bahwa presiden AS itu pemarah dan sering melecehkan stafnya secara verbal. Mereka bahkan mengutip mantan ajudan Senat yang menggambarkan Biden dalam memoar 2012 sebagai "otokrat egomaniak ... bertekad untuk mengatur stafnya melalui rasa takut."Ledakan kemarahan Biden yang sering membuat para kritikus berspekulasi bahwa presiden AS mungkin menderita demensia. Salah satunya, mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev, menggambarkan Biden sebagai "tunggul tua, busuk, gila", dan "orang tua yang sakit dan sengsara" dalam serangkaian Tweet baru-baru ini.Biden bukan satu-satunya pejabat AS yang membuat kesalahan verbal tentang konflik Ukraina baru-baru ini. Pada hari Senin, juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller dua kali menyatakan itu sebagai "kegagalan strategis untuk Ukraina," bahkan ketika wartawan di ruang pengarahan Foggy Bottom turun tangan untuk menyatakan bahwa yang dia maksud adalah Rusia.[IT/r]