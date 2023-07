Sanksi baru Inggris terhadap Iran Tidak Akan Mengubah Apa Pun

IslamTimes - Rezim sanksi baru Inggris terhadap Tehran hanya akan membuat sedikit perbedaan materi, selain mendorong reaksi yang tidak dibutuhkan dan menanamkan kesan kecerobohan pada pemerintah di London. Saat Iran bangkit di dunia multipolar saat ini, obsesi Inggris terhadap tatanan Barat di masa lalu hanya membebaninya.

Negara adikuasa top dunia telah gagal menghancurkan Tehran, jadi harapan apa yang dimiliki London?Robert Inlakesh adalah analis politik, jurnalis, dan pembuat film dokumenter yang saat ini berbasis di London, Inggris. Dia telah melaporkan dari dan tinggal di wilayah Palestina dan saat ini bekerja dengan Quds News. Direktur 'Mencuri Abad Ini: Bencana Palestina-Israel Trump'.Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengumumkan bahwa pemerintahnya telah memutuskan untuk membuat rezim sanksi baru untuk Iran, memperluas kekuasaan Inggris untuk memberikan sanksi kepada pembuat keputusan di Tehran untuk memasukkan mereka yang diduga terlibat dalam proliferasi senjata. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dengan cepat menanggapi "menyambut baik pengumuman Inggris tentang rencana untuk membuat otoritas sanksi baru," melanjutkan untuk mendorong "tindakan tambahan oleh semua mitra yang berpikiran sama untuk mengatasi tindakan permusuhan Iran." Iran, di sisi lain, membalas dengan memanggil kuasa usaha Inggris ke Tehran atas pernyataan “destruktif dan intervensionis” Inggris.Terlepas dari keseriusan yang tampak dengan pemerintah Inggris telah mengumumkan keputusan barunya, kenyataannya adalah bahwa sanksinya tidak akan banyak berpengaruh pada kesulitan Iran. Sejak 2018, ketika Presiden AS saat itu Donald Trump secara sepihak menarik diri dari Kesepakatan Nuklir Iran dan mengejar kampanye sanksi 'tekanan maksimum' yang saat ini bertahan, pemerintah Iran telah berevolusi untuk mencoba dan menghindari konsekuensi dari tindakan tersebut. London tidak memiliki posisi yang signifikan di arena ekonomi global seperti sekutunya di Washington. Jika Teheran tidak dipaksa bertekuk lutut oleh kekuatan ekonomi dominan dunia, kemungkinan sanksi yang dapat menargetkan tindakan Iran di dalam Inggris sendiri tidak mungkin berbuat banyak untuk mengubah situasi ini.Jika sanksi tidak akan menghasilkan apa-apa, apa alasan di balik pengumuman baru-baru ini di Inggris? Ini mungkin ada hubungannya dengan sejumlah faktor terpisah. Pertama-tama, Iran baru saja diterima sebagai anggota penuh Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Republik Islam telah mencari jalan untuk mengurangi dampak isolasi bertahun-tahun dari ekonomi global, sesuatu yang mungkin dapat dibantu oleh keanggotaan SCO. Selain itu, Tehran mengincar posisi dalam aliansi ekonomi BRICS, yang setidaknya pada prinsipnya telah didukung oleh semua negara anggota. Selain itu, Iran dan Rusia menandatangani kesepakatan untuk pembangunan jalur kereta api sebagai bagian dari Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional (INSTC). Investasi di Iran meningkat dan kerja sama internasional negara itu juga tumbuh, memungkinkannya untuk bernavigasi di sekitar perintah kolektif Barat.Sangat mungkin bahwa AS dan mitra Baratnya marah atas keberhasilan Iran, karenanya mencari cara untuk merusaknya, atau membuatnya marah, karena hal ini. Kembali pada bulan April, hal lain terjadi yang mungkin ada hubungannya dengan deklarasi sanksi baru-baru ini oleh Inggris; 125 Anggota parlemen Inggris meminta pemerintah untuk melarang Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris, mengikuti upaya lobi dan rekomendasi dari lembaga pemikir yang berpengaruh. Uni Eropa juga mengumumkan niatnya untuk menetapkan IRGC sebagai kelompok teroris. Dalam kedua kasus tersebut, hal ini belum ditindaklanjuti, kemungkinan besar karena hal ini akan menyebabkan dukungan apa pun kepada pemerintah Iran ditafsirkan sebagai dukungan untuk terorisme dan bahkan pengusiran duta besar Iran, sebuah langkah yang tampaknya terlalu berat untuk keadaan sulit saat ini. Oleh karena itu, kegagalan Inggris untuk berkomitmen pada hal ini menimbulkan kritik dari dalam parlemen sendiri, atas pengenalan kebijakan yang dapat dirancang untuk menghindari larangan tersebut.Inggris, bersama dengan sekutu Baratnya, terus mengikuti jejak Washington dalam masalah yang berkaitan dengan Iran, pemerintah AS yang sama yang dikendalikan oleh seorang presiden, Joe Biden, yang telah berjanji untuk kembali ke Kesepakatan Nuklir 2015 dan akhirnya menggandakan. sikap sanksi garis keras pemerintahan Trump sebagai gantinya. Pertimbangan mengantarkan kelompok teroris yang ditunjuk untuk IRGC, untuk memperkenalkan sanksi baru dan tuduhan tak berdasar yang terus-menerus mengenai pengejaran senjata nuklir oleh Iran, semuanya merupakan amukan yang tidak berarti.Inggris kini telah bergabung dengan Ukraina, Kanada, dan Swedia dalam mengupayakan putusan Mahkamah Internasional bahwa Iran secara ilegal menembak jatuh Ukraine International Airlines Penerbangan PS752 pada Januari 2020. Meskipun tragedi ini jelas tidak disengaja, media dan pemerintah Barat melanjutkan seolah-olah Pertahanan udara Iran dengan sengaja membunuh semua 176 penumpang di dalamnya, menghilangkan fakta bahwa ada ancaman yang sah dari serangan udara AS yang masuk ke negara itu, menyusul penembakan rudal balistik IRGC di pangkalan militer Ain al-Assad di Irak, sebagai tanggapan terhadap pembunuhan serangan pesawat tak berawak AS terhadap Jenderal Qassem Soleimani. Meskipun ada klaim kurangnya transparansi dari Tehran, otoritas Iran menghukum sepuluh orang ke penjara karena apa yang mereka anggap sebagai kesalahan rudal pertahanan udara pada pesawat. Beberapa hari sebelum insiden itu, Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengancam akan menyerang lebih dari 50 target di Iran, termasuk situs budaya.Inggris menolak dalam semua kasus untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri dan tetap melakukan permintaan Washington, menyerang Iran pada saat krisis biaya hidup melanda rakyatnya sendiri. Pemerintah Inggris memilih untuk menghabiskan waktunya menguliahi dunia, sambil menolak mengadopsi pendekatan yang akan memberikan kondisi kehidupan dan masa depan yang stabil bagi warganya sendiri. Pemerintah di Tehran tidak ke mana-mana, intrik fantastis Inggris mengenai perubahan rezim di sana tidak membantu, dan upaya untuk mendelegitimasi Iran hanya akan menciptakan serangan balik yang tidak dibutuhkan, sambil menunjukkan kepada negara-negara di luar Barat bahwa arogansi Barat yang sama membutakannya. terlibat dalam tatanan multipolar yang muncul.[IT/r]