Politisi Irak Mengecam Kendali AS atas Ekonomi Negara Arab

IslamTimes - Seorang politisi terkemuka Irak mengecam kontrol Amerika Serikat atas urusan ekonomi negara Arab yang telah mencegah Bagdad menghapus tunggakan yang menumpuk karena impor gas Iran yang belum dibayar.

Berkomentar pada hari Kamis (13/7), Hadi al-Ameri, kepala Aliansi Fatah (Penaklukan) di Parlemen Irak, menekankan perlunya negaranya untuk tumbuh mandiri secara ekonomi dari AS."Ini adalah sumber aib [untuk Irak] untuk dikendalikan oleh pegawai Departemen Keuangan AS. Semua politisi [Irak] harus bersatu untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi negara," katanya.Pernyataan Ameri terkait dengan upaya AS menghalangi upaya Irak untuk menghapus tunggakan.Sanksi AS terhadap Iran telah membuat Irak tidak mampu membayar sekitar 11 miliar euro ($12,1 miliar) yang telah disimpannya di rekening di Bank Perdagangan Irak untuk impor gas dan listrik dari Republik Islam.Washington mengancam akan memberikan sanksi kepada Baghdad juga jika Baghdad mencoba membayar utangnya secara tunai.Dilaporkan awal bulan ini bahwa Iran telah memotong pasokan gas ke Irak dalam upaya baru untuk memaksa negara Arab itu membayar utangnya untuk impor energi sebelumnya.Belakangan, dilaporkan bahwa Irak telah mencapai kesepahaman dengan Iran untuk memperdagangkan minyak mentahnya dengan pasokan gas alam Iran sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan yang sudah berlangsung lama.Ameri, bagaimanapun, menegaskan kembali, "Saya meminta para politisi [Irak] untuk dengan berani mengumumkan kemandirian ekonomi kami dan pembebasan kita dari perbudakan perbudakan [ke AS]."[IT/r]