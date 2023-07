Ribuan Orang “Israel” Berunjuk Rasa di Luar Kantor AS di Tel Aviv

IslamTimes - Ribuan pemukim Zionis "Israel" telah berkumpul di luar kantor diplomatik utama AS di Tel Aviv, menyerukan AS untuk mengutuk rencana Perdana Menteri Zionis "Israel" Benjamin Netanyahu untuk merombak peradilan entitas tersebut.

Pertemuan itu terjadi beberapa hari setelah Presiden AS Joe Biden menyebut anggota pemerintah sayap kanan "ekstrim" Netanyahu dan mengatakan bahwa pendukung permukiman Tepi Barat entitas Zionis "Israel" adalah "bagian dari masalah".Sekutu Netanyahu, yang terdiri dari pemerintah Zionis "Israel" paling kanan yang pernah ada, telah mengusulkan serangkaian perubahan pada sistem hukum Zionis "Israel" yang bertujuan untuk melemahkan apa yang mereka katakan sebagai kekuatan berlebihan dari hakim yang tidak dipilih.Perubahan yang diusulkan termasuk memberi sekutu Netanyahu kendali atas penunjukan hakim dan kekuatan untuk membatalkan keputusan pengadilan yang tidak mereka dukung. Para pengunjuk rasa mengatakan rencana itu akan menghancurkan sistem check and balance entitas yang rapuh dan memusatkan kekuasaan di tangan Netanyahu dan sekutunya.Para pengunjuk rasa, yang sekarang berada di bulan ketujuh demonstrasi, khawatir rencana Netanyahu akan mengganggu aliansi dekat entitas tersebut dengan AS. Berdiri di luar Kantor Cabang Kedutaan Besar AS, mereka mengibarkan bendera Amerika dan mengacungkan tanda bertuliskan "SOS" dan "Mayday!"Perombakan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dari Biden dan orang Yahudi Amerika. Pada hari Minggu (9/7), Biden mengatakan kepada CNN bahwa pemerintah entitas Zionis "Israel" saat ini memiliki beberapa "anggota paling ekstrem" yang pernah dia lihat dan mengkritik dukungan mereka untuk permukiman Tepi Barat, yang dibangun di atas tanah yang diduduki yang dicari oleh Palestina untuk negara masa depan. Dia juga mendesak Netanyahu untuk menunjukkan "moderasi" dengan apa yang disebut "perombakan peradilan".Kelompok garis keras Zionis “Israel” menolak kritik Biden. Menteri Keamanan entitas Zionis “Israel” Itamar Ben-Gvir, seorang pemimpin pemukim yang berapi-api, mengatakan bahwa entitas tersebut “bukan lagi bintang lain di bendera Amerika.”Biden sejauh ini menolak untuk mengundang Netanyahu ke Gedung Putih, biasanya kesopanan standar diberikan kepada para pemimpin Zionis "Israel".Presiden boneka entitas, Isaac Herzog, akan mengunjungi Washington minggu depan, dan telah diundang untuk menghadiri sesi bersama Kongres pada 19 Juli untuk merayakan ulang tahun ke-75 entitas tersebut.Protes hari Kamis di Tel Aviv diikuti oleh orang lain di seluruh entitas, termasuk di rumah Netanyahu di al-Quds [Yerusalem] dan vila tepi lautnya di kota Caesarea.Pemungutan suara Knesset Zionis "Israel" pada hari Selasa (11/7) untuk bergerak maju dengan RUU yang akan membatasi apa yang disebut kekuasaan pengawasan "Mahkamah Agung" telah memberikan momentum baru untuk protes, yang telah menyapu entitas sejak Januari. Para pengunjuk rasa minggu ini memblokir jalan raya utama dan mengganggu operasi di bandara utama entitas, dan lebih banyak protes direncanakan akhir pekan ini.Sebagian besar masyarakat Zionis “Israel”, termasuk perwira militer cadangan, pemimpin bisnis, dan kelompok minoritas lainnya, telah bergabung dalam protes tersebut.Pemerintah Netanyahu mengatakan ingin meloloskan sebagian dari undang-undang tersebut pada akhir bulan ini.[IT/r]